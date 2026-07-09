Eva Cobo reaparece y recuerda la muerte de su hija con Toni Cantó: «Estuve muy mal y sigo con medicación»

Eva Cobo vuelve a ser noticia y, en este caso, por su reaparición en televisión. Después de 20 años completamente alejada de la pequeña pantalla, la reconocida actriz y empresaria ha escogido el programa Y ahora Sonsoles, que presenta Sonsoles Ónega, para regresar, y hacerlo para sincerarse como nunca sobre cómo es su vida en la actualidad. Debemos tener en cuenta que, en 2004, Eva Cobo tomó la firme decisión de alejarse de la vida pública, pero también de la televisión y el cine. Pero no todo queda ahí, puesto que, en 2011, vivió uno de los episodios más duros y trágicos de su vida. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la muerte de su hija Carlota, fruto de su relación sentimental con Toni Cantó.

Como no podía ser de otra manera, este complicado suceso, que supuso un varapalo para ambos, ha marcado un antes y un después en la vida de sus padres. De hecho, como es de esperar, se trata de algo que todavía continúa persiguiendo a Eva Cobo, algo que ella misma reconoció durante su paso por el programa de Sonsoles Ónega. Entre otras tantas cuestiones, la actriz hizo saber a la presentadora que, unos días antes de su accidente, tenía claro que necesitaba verla. «Cinco días antes de que ocurriera, yo sentí una enorme necesidad de verla», confesó, visiblemente emocionada tras recordar la que es probablemente la etapa más dura de su vida, en todos los sentidos. Es por eso que no dudó un solo segundo en coger un billete e ir a verla: «Lo último que me dijo fue: ‘Mami, te quiero mucho’».

Unas palabras que, por mucho que pase el tiempo, continúan estando presentes en el día a día de Eva Cobo. Es más, durante su paso por Y ahora Sonsoles, la actriz y empresaria no tuvo reparos a la hora de hacer hincapié en que la muerte de un hijo «no se supera», solamente «aprendes a vivir de otra manera».

«Todos los días te acuerdas de ella, la recuerdas de toda manera, al principio te proteges pensando que está en la universidad, que está de viaje…», continuó explicando a la presentadora de Y ahora Sonsoles. Y es que, a pesar del tiempo y de todo lo vivido, continúa tratándose y recuperándose. Entre otras cuestiones, volviendo a la actuación, como ella misma ha confirmado en el programa de Antena 3.

«Poco a poco, tienes que ir asumiendo lo que ha ocurrido y coges una depresión, una depresión enorme», continuó explicando Eva Cobo, bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega. Pero no todo queda ahí, puesto que no dudó un solo segundo en seguir tirando tanto de sinceridad como de honestidad a la hora de explicar cómo se siente en la actualidad, a pesar de los años: «Yo estuve muy mal y sigo con medicación. Lo que haces es centrarte en tus otros hijos, que necesitan una madre fuerte que funcione como madre, que trabaje».