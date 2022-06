‘Eurovisión 2023’: Ucrania, en desacuerdo con la decisión de la UER

Después de conocerse la negativa de la UER a que Ucrania acoja la celebración de Eurovisión 2023, el ministro de cultura ucraniano, Tkachenko Oleksandr, ha presentado una reclamación formal para que Ucrania, como país ganador del certamen este año, pueda acoger el festival en alguna de sus ciudades el año que viene.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el ministro ucraniano reclama a la EBU que a día de hoy todavía no ha habido negociaciones, y que a pesar de la complicada situación actual de Ucrania, creen que podrán ser los próximos anfitriones del festival europeo.

«Estoy seguro de que Ucrania tiene todos los derechos y posibilidades para celebrar Eurovisión 2023 en nuestro país», comienza el comunicado publicado por ministro de cultura para que el certamen tenga lugar en la ciudad de Kiev, como señaló Zelenski.

I’m convinced Ukraine has all the rights and possibilities to host #Eurovision -2023 in our country. pic.twitter.com/XnJe3JieIj

«En respuesta al estamento publicado por la EBU de la imposibilidad de albergar Eurovisión 2023 en Ucrania, queremos enfatizar los siguiente: Ucrania no esta de acuerdo con la naturaleza de tal decisión», continúa el comunicado escrito por el ministro en su cuenta de Twitter.

El comunicado continua señalando que, a día de hoy, Ucrania ha provisto de respuestas y garantías en los estándares de seguridad. De esta forma, incluso ya tienen preparados varios posibles recintos para la celebración del festival, a pesar de la complicada situación que se vive en el país tras la invasión de Rusia.

«Albergar Eurovisión 2023 en Ucrania es una fuerte señal de que todo el mundo apoya a Ucrania ahora», señala en el comunicado en nombre del país, y solicitando que la UER cambie esta decisión. No obstante, esta reclamación aún no ha tenido respuesta.

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 17, 2022