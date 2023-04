Camila Cabello sorprende con el adelanto de su nueva canción, con referencias a Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes continúan jugando al despiste. Tras haber sido visto juntos en actitud cariñosa en Coachella el primer fin de semana del festival, la artista estadounidense compartió a través de sus redes un adelanto de su nuevo single, con varias indirectas a su ex pareja.

La intérprete de Don’t Go Yet publicó un pequeño fragmento de su próxima canción, cuya letra ha puesto a su ex novio Shawn Mendes en el punto de mira, sobre todo después de haber sido vistos juntos en el Festival de Coachella, algo que menciona en la canción, y de también haber sido vistos paseando por las calles de Los Ángeles.

El tema se titula June Gloom (Oscuridad de junio), y en él, Camila Cabello hace una clara referencia al festival californiano, y al encuentro con su ex pareja, con quien no han tardado en volver a saltar los rumores de que podrían haberse dado una nueva oportunidad.

«¿Cómo puedes ser mucho mejor? ¿Esto va a terminar alguna vez?. Supongo que lo averiguaré y lo encontraré. ¿Vienes a Coachella? Si no vienes, lo que sea. Pero si lo haces, cariño, será todo en lo que piense», dice el fragmento de la letra de la canción que ha compartido la artista en sus redes sociales.

Esta canción también ha dado pie a que muchos fans piensen que Camila y Shawn tenían todo planeado, y que su reencuentro en Coachella casi dos años después de su ruptura sería una estrategia de marketing para el lanzamiento del nuevo single de la artista.

Hace unos días, Camila Cabello publicó un post en Twitter y en Instagram con algunos selfies que realizados en festival con el título «it’s whatever», una de las frases de esta nueva canción. Todo ello ha hecho pensar a sus fans que el reencuentro de la artista con su ex pareja tan solo sería parte del marketing de su nueva canción.