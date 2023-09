Música Bad Bunny aumenta los rumores sobre la llegada de nueva música con su última publicación

Bad Bunny podría estar de vuelta con nueva música antes de lo que sus fans se imaginan. A pesar de que el artista puertorriqueño anunció que este 2023 no lanzaría nueva música, para centrarse en descansar después de un 2022 de infarto, hace unos meses rompió su promesa, con la publicación de Where She Goes. Y ahora, podría volver a romperla.

Los fans de Bad Bunny están deseando escuchar nueva música del artista puertorriqueño. Sin embargo, hasta ahora no había dado noticias de nuevos lanzamientos, a pesar de haber desvelado que sí que había vuelto a las sesiones de composición en el estudio.

Y finalmente, parece que no queda mucho para que el artista puertorriqueño regrese a las plataformas digitales con una nueva canción. O eso es lo que parece, después del enigmático mensaje que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, Bad Bunny ha vuelto a compartir el adelanto de Where She Goes, añadiendo tres puntos suspensivos. Una publicación que ha dado que pensar a sus fans, pues en las redes sociales ya se habla de que el artista podría lanzar una segunda parte de esta canción.

A pesar de que el artista llevaba un tiempo sin publicar en sus redes sociales, desde hace unas semanas vuelve a estar activo. De esta forma, Bad Bunny podría estar allanando el terreno antes de anunciar un nuevo lanzamiento musical.

Otro de los motivos por los que se especula sobre la llegada de nueva música, se debe a que el artista fue visto rodando en un local de la ciudad de Nueva York junto a Al Pacino. Aunque de momento se desconoce el proyecto para el que se unieron las dos estrellas.