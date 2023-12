El pasado lunes 11 de diciembre, Anabel Pantoja vivió un día de lo más complicado. Debemos tener en cuenta que, tan solo unas horas antes, no pudo volar hasta Madrid para participar como colaboradora del Debate de GH VIP 8 tras la cancelación de su avión. Aun así, cogió otro vuelo hasta Málaga junto a su novio para llegar hasta Córdoba, ciudad natal del fisioterapeuta.

Lo que la sobrina de Isabel Pantoja no esperaba es que iba a acabar en el hospital, en urgencias. Como suele hacer, a través de sus historias de Instagram, la andaluza comenzó a contar a sus seguidores que no se encontraba del todo bien: «Mi salud cambió en cinco minutos. Pasé mala noche y me levanté con vómitos y fatiga», expresó.

La situación había llegado a tal punto que, incluso, le estaba empezando a afectar al estómago: «Me da miedo hasta beber agua. ¡Menuda manera de empezar la semana!». En esas imágenes publicadas, podíamos verla intentando descansar. Pero parece que eso no ha sido suficiente, puesto que ha tenido que poner rumbo al hospital.

Tan solo unas horas más tarde, la andaluza sorprendió al publicar una imagen por la que saltaron todas las alarmas: aparecía con una vía puesta. De esta forma, Anabel Pantoja confirmaba que la cosa se había complicado, hasta tal punto que había tenido que ir a urgencias, donde le estaban proporcionando medicamentos y suero.

«Por cierto, las chicas que me atendieron y principalmente la enfermera han sido maravillosas conmigo», escribió en la historia de Instagram, refiriéndose al personal del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Horas más tarde, y al ser consciente de la enorme preocupación que había generado, Anabel Pantoja compartió un video en sus historias de Instagram.

De esta manera, quiso agradecer el cariño que ha recibido durante todo el día: «Resurgiendo de mis cenizas. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy súper bien, dentro de lo que pasé ayer. Me estoy recuperando hoy. Menos mal que fui al médico ayer». Afortunadamente, ¡todo quedó en un susto!