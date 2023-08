Anabel Pantoja ha vuelto a revolucionar por completo las redes sociales. La sevillana se ha convertido en una de las celebridades españolas más influyentes de la red social, acumulando casi 2 millones de seguidores en Instagram. Un medio donde suele compartir los lugares que visita en sus vacaciones, su día a día en Gran Canaria y sus nuevos proyectos profesionales.

Actualmente, la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra disfrutando de sus días en Canarias. Tiempo de desconexión y relax que ha querido enmarcar en una publicación de lo más sugerente y especial. De hecho, ha retado la censura de Instagram con un posado al desnudo con el que no ha dejado indiferente a nadie.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

A sus 37 años, Anabel Pantoja ha dejado claro que tiene un físico absolutamente espectacular. Por ello, ha subido un carrusel de imágenes en el que se la puede ver tomando el sol desde un yate en Gran Canaria. Eso sí, ha optado por cubrir ciertas partes de su cuerpo con un emoji de cangrejo, pues la política de la red social prohíbe publicar cualquier contenido en el que se pueda ver pezones femeninos.

En el caso de no haber cubierto la imagen con dicho emoji, la plataforma hubiera eliminado la publicación instantáneamente. Debido a este motivo, la colaboradora televisiva ha ido un paso por delante y ha vuelto a arrasar. «Amo el mar», escribió en un pequeño mensaje.

Asimismo, los comentarios de sus seguidores no se han hecho de esperar, tanto los buenos como los no tan buenos. «Esta mujer ha perdido el norte o tiene un TOC con salir desnuda constantemente», dice un usuario. «No paras de hacer el ridículo» o «El día que salgas vestida no te van a conocer», son algunas de las desafortunadas palabras que ha recibido de sus haters.