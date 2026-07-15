La dieta de Sara Carbonero (42 años): «En mi día ideal comería verdinas y cenaría algo ligero, como una crema de verduras con picante y un filete de pescado a la plancha”

Es importante cuidar una dieta que dice mucho de nuestro cuerpo y salud, Sara Carbonero no duda en darnos una serie de consejos que debemos tener en cuenta. Una buena manera de empezar a cuidarse es seguir los consejos de estos expertos que saben muy bien cómo cuidarse de forma fácil y rápida. La cocina no debe ser nuestra enemiga, sino una buena aliada a la hora de conseguir una mezcla de ingredientes esenciales.

Es momento de saber lo que puede pasar cuando estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Una novedad plena que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Será la hora de conseguir una serie de ingredientes y combinaciones de sabores que son claves para nuestra salud. Hay recetas que no nos van a costar mucho más de lo establecido. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos servirá para cuidarnos un poco más, siguiendo el ejemplo de Sara Carbonero.

Sara Carbonero nos explica su dieta ideal

Contar con un buen nutricionista que se adapte a las necesidades de cada cuerpo y peculiaridades es esencial. La salud de Sara Carbonero la ha llevado a hacer todo lo posible para mantenerse en plena forma, con la ayuda de buenos especialistas y con una dieta adaptada a su situación.

Para comer bien, no se necesitan grandes platos o buscar ingredientes complicados, simplemente volveremos sobre nuestros pasos, en busca de esas recetas que se han comido toda la vida. Esos platos de abuelas y madres que cuidaban la materia prima o simplemente podremos empezar a cuidar cada uno de nuestros ingredientes.

Es hora de poner en práctica un cambio a la hora de comer bien que nos llevará a volver a las verduras y hacerlo de la mejor forma posible, con los ingredientes que pueden acabar siendo los que mejor se adaptarán a nuestro día a día. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una simple crema de verduras y un pescado a la plancha puede ser un menú perfecto para cuidarnos y cuidar a los demás.

Crema de verduras con una pizca de picante y un filete de pescado a la plancha

Una crema de verduras puede ser la receta ideal para tener en la nevera o en el congelador. Una forma fresquita y deliciosa de cuidarse un poco más sin necesidad de pasarse horas y horas en la cocina. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una combinación de ingredientes esenciales.

Te proponemos una receta que puedes poner en práctica y seguro que te asegurará un extra de buenas sensaciones, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, nada mejor que hacerse con esta combinación realmente sorprendente.

Ingredientes:

1 cebolla

2 zanahorias

1 calabacín

1 puerro

1 manzana

1 patata

1 litro de caldo de verduras

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

100g de queso rallado

Preparación:

En una olla grande, calienta un poco de aceite de oliva y añade la cebolla, las zanahorias, el calabacín, el puerro y la patata, todos ellos cortados en trozos pequeños. Sofríe las verduras durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Añade la manzana pelada y cortada en trozos, y saltea durante unos minutos más. A continuación, incorpora el caldo de verduras y deja cocinar a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas. Una vez que las verduras estén cocidas, retira la olla del fuego y tritura la mezcla con una batidora hasta obtener una crema suave y homogénea. Si la crema queda demasiado espesa, puedes añadir un poco más de caldo de verduras hasta obtener la textura deseada. Rectifica la sazón con sal y pimienta al gusto. En una bandeja para horno esparce el queso rallado formando una capa fina y hornea a 180°C durante unos 10-15 minutos, o hasta que el queso esté dorado y crujiente. Sirve la crema de verduras y manzana en platos hondos y espolvorea por encima el crujiente de queso. ¡Listo para disfrutar!

Puedes darle un punto de picante de lo más saludable con el jengibre que se acabará convirtiendo en la mejor opción posible para estos días. Un buen básico que puede acabar siendo la mejor opción posible para estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un plus de buenas sensaciones que se convertirá en la mejor alternativa a una combinación de sabores maravillosos.