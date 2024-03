La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha arremetido este miércoles en un acto celebrado en Bilbao contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta estallara ante la queja de la líder de Sumar sobre la hora de cierre de los restaurantes en España. Díaz no ha dudado en calificar a Ayuso de «heroína de la libertad» y acusarla de querer «obligar a las madrileñas a ser madres».

Después de que Díaz, ministra de Trabajo, pusiera sobre la mesa la opción de intervenir el horario de los restaurantes españoles porque eran «una locura» y cerraban muy tarde, Ayuso no dudó en defender que España «tiene la mejor vida nocturna», apostando así por «la libertad» de todos los españoles. «Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana, aburridos y en casa», sentenció.

Este miércoles, a su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en el Congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Bucarest (Rumanía), que su blindaje del derecho al aborto en la Constitución de Francia «no es ningún avance» y ha abogado por «la libertad y la vida».

Yolanda Díaz, aprovechando su intervención en el acto celebrado la tarde de este miércoles en la capital vizcaína, no ha dudado en acordarse una vez más de Ayuso y lanzarle una nueva acusación. «La heroína de la libertad les ha dicho a las mujeres de la Comunidad de Madrid que libertad sí, pero la que ella quiera. Que la libertad en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, no. Que, en ese caso, ella va a obligar a las mujeres madrileñas a ser madres si ellas no lo quieren», ha declarado sobre la presidenta.

Más tarde, la líder de Sumar ha continuado sus ataques a través de una publicación en su perfil oficial en redes sociales: «No es libertad vender un riñón, destinar casi todo tu sueldo a pagar el alquiler o que la señora Ayuso quiera obligar a las mujeres a ser madres», ha compartido.

«La libertad solamente para unos»

Continuando con su discurso en Bilbao, Yolanda Díaz ha añadido que Ayuso proclama «la libertad solamente para unos». «Nosotros decimos desde aquí que eso no es libertad, que esa es la libertad que concibe la derecha y la extrema derecha, es la libertad de Milei, es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir, es ser libre; es la libertad de unos pocos; es la libertad que defiende ella, que solamente mira a un lado de la barra cuando está en un restaurante», ha insistido.

«Es la única libertad que defienden las gentes, las señoras y los señores de la derecha. Es la libertad del poder de dinero. Nosotros decimos aquí, alto y claro, que las gentes de Sumar defendemos la libertad republicana, la libertad que tiene que ver con la vida de la gente, que gana derechos, que defendieron nuestros padres, nuestras madres, la de todos y todas nosotras, la libertad que va de mejorar la vida de la gente, no de los que más dinero tienen en nuestro país», ha añadido.