Vox reclama a Sánchez presión a Maduro para liberar a los dos españoles: «Ya tiene hasta rehenes»

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que haga las gestiones necesarias para la liberación «inmediata» de los dos españoles detenidos «por la narcodictadura de Maduro» y acusados de ser espías del CNI.

«Queremos denunciar el secuestro de dos españoles por la narcodictadura de Maduro, al que le exigimos la puesta en libertad inmediata. Ya tiene hasta rehenes españoles y les acusa de cargos cada vez más graves. Exigimos al Gobierno de Sánchez que los devuelva a España cuanto antes», ha asegurado Fúster.

Hace referencia el portavoz de Vox al movimiento de la dictadura de Maduro que el pasado sábado detuvo a dos españoles, José María Basoa Valdovinos, de 35 años, y Andrés Martínez Adasme, de 32 años, a los que acusa de ser espías del CNI.

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Paz de la narcodictadura de Nicolás Maduro, ha anunciado la citada detención de dos ciudadanos con pasaporte español en la televisión gubernamental, donde se ha exhibido la documentación de los españoles. Cabello ha acusado a la ministra española de Defensa, Margarita Robles, de lanzar un «ataque de odio» contra Venezuela por haber dicho que el régimen de Maduro es una «dictadura».

Inmigración y PP

Además, el portavoz de Vox se ha referido a los 14 puntos de la propuesta del PP en materia de inmigración presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de septiembre. Un documento que la formación ha respondido con otro de similares puntos con la «traducción» de cada uno de ellos.

«La estafa del PP en modo cómplice del PSOE es muy evidente: han presentado una propuesta sobre inmigración que podemos desmontar punto por punto», ha señalado Fúster.

«Piden más dinero para acoger y alojar ilegales. Lo piden por contratación de urgencia como si fuesen tiempos del Covid. Esto es más efecto llamada y más estafa, porque el PP es cómplice y participe de las políticas del PSOE», ha indicado.

Ha recordado Fúster que «el PP propone una regularización masiva de inmigrantes. El PP es socio de Sánchez en cuanto presenta estas propuestas. Un Sánchez que va a Mauritania a ofrecer 250.000 puestos a inmigrantes».

«Proponemos que todos los fondos destinados a la migración ilegal se gasten en billetes de avión a sus países, o billetes de autobús para mandarlos a Bruselas», ha indicado el portavoz de Vox.

El documento elaborado por Vox en base a la propuesta sobre inmigración del PP.

Además, Fúster ha hecho un anuncio: «Vamos a crear una portavocía para materia de inmigración, Interior y seguridad que va a ocupar Samuel Vázquez». Vázquez, agente de la Policía Nacional con décadas de experiencia en la lucha contra la inseguridad callejera, fue vetado por Interior en su intento por entrar en la política de mano de Vox.

«Engaño»

Vox ha anunciado este sábado en Salou (Tarragona) en el acto de comienzo de curso político en Cataluña que no apoyará la moción del Partido Popular para declarar la emergencia migratoria que ve un «engaño» y considera una «ceremonia de la confusión», la cual se presentará la semana que viene en el Congreso. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha explicado que su grupo no apoyará la moción del PP, debido a que es «un engaño a los españoles». A su juicio, supone «más reparto de ilegales, más gasto y, por lo tanto, más estafa». En este sentido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado que «es una estafa política. Su propuesta no habla de deportaciones masivas, ni de cortar la financiación irregular de las mafias, ni denunciar el grave problema de la islamización», ha recalcado Garriga antes del acto de inicio de curso de Vox sobre la propuesta del Partido Popular, recordando la ruptura de los gobiernos con Vox, al renunciar a tomar medidas concretas para acabar con la crisis migratoria.

Garriga ha hecho hincapié en la «estafa» y la «ceremonia de la confusión» que plantea el PP con su moción sobre la inmigración prevista para la semana que viene en el Congreso, resaltando, como se ha indicado con anterioridad, la «estafa y la ceremonia de la confusión» del PP ante el problema de la inmigración, después de haber roto los gobiernos con Vox, y renunciando a tomar medidas concretas para acabar con el problema. Garriga ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no quiere hablar de soluciones como proteger las fronteras, acabar con la financiación a las mafias de la inmigración e iniciar una deportación masiva, como viene exigiendo Vox al respecto de este asunto.