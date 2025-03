Vox no pactará en Murcia hasta que el PP renuncie a impartir clases de la lengua y cultura árabe

El acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025 en la Región de Murcia pende de un hilo tras varias semanas de negociaciones entre el Partido Popular, que dirige Fernando López Miras, y Vox. Las condiciones iniciales que exigía la formación de Santiago Abascal a cambio de apoyar al PP fueron cumplidas por el presidente de la Región de Murcia; sin embargo, ahora piden que se cumpla una nueva: la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las aulas murcianas. Un escollo difícil de sortear para los populares al tratarse de un plan de estudios de aplicación estatal donde una comunidad autónoma no tiene competencia.

Las reclamaciones previas consistían en que López Miras declarase públicamente su rechazo hacia las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye la acogida de cientos de menas, y que anunciase su oposición contra el pacto verde, compendio de políticas medioambientales de ámbito comunitario que dañan al sector primario en la región. Todo ello fue aceptado por el presidente autonómico, prueba de ello es la última rueda de prensa donde aseguró que «el rechazo del Gobierno de Murcia a la política migratoria de Pedro Sánchez es absoluta y firme» y que el pacto verde debía modificarse.

El presidente autonómico llegó a decir que desde su partido estaban «cediendo» porque desean aprobar unos presupuestos «buenos» para la comunidad, pero advirtió de que la voluntad debía venir de ambas partes negociadoras. «La voluntad del Gobierno es más que evidente. Si ambas partes la tienen, yo creo que habrá Presupuestos», manifestó.

Tras estas afirmaciones de López Miras, en el Gobierno de la Región de Murcia comenzaban a cantar victoria. Los presupuestos ya podrían rubricarse con el apoyo de Vox. Ahora bien, desde la formación conservadora advirtieron de que se iba a aplicar un plan de estudios de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en una decena de aulas del territorio, una noticia que alarmó a Vox e hizo que retrocedieran en sus negociaciones. «Si uno se dedica a salir, como ha salido el Partido Popular, a decir que van a impulsar la educación en la cultura islámica y en la religión musulmana, ya empezamos a tener un cierto problema», dijo el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

Cabe decir que este programa no es de reciente aplicación. OKDIARIO ha podido saber que lleva vigente desde 1985, incluída la temporada en la que Vox estuvo en el Gobierno regional. Se trata de un plan estatal que, según el Ministerio de Educación, se enmarca en el contexto de colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos y que se rige por los siguientes acuerdos internacionales:

Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos. Hecho en Rabat el 14 de octubre de 1980.

Sobre este plan de formación, López Miras subrayó el pasado martes en rueda de prensa que no es competencia de la comunidad autónoma y que su Gobierno no lo financia con las arcas regionales. «Es fruto de un convenio internacional del Gobierno de España, no es un programa regional ni es competencia del Gobierno de la Región de Murcia, de hecho no se destina ni un solo euro a ese programa», explicó.