Vox avisa al PP de «consecuencias» si no cumple con la «prioridad nacional» pactada en Extremadura

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha advertido al Partido Popular (PP) de que habrá «consecuencias» en caso de no cumplir con la «prioridad nacional» que se ha pactado en la alianza entre ambos partidos en Extremadura. En una rueda de prensa, este martes, en la Cámara Baja, Millán ha destacado que la dirección nacional popular «se dedicó a poner trabas» en la negociación y ha señalado, indirectamente, a Juanma Moreno y a Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones.

Millán ha vuelto a reconocer la «disposición absoluta» de Vox con el PP de Extremadura, en relación con el pacto, tras las tiranteces iniciales de ambas formaciones en el ámbito autonómico. Con el acuerdo firmado, la portavoz en el Congreso apunta a «líderes regionales» del Partido Popular por «boicotear» a María Guardiola, líder del Partido Popular en Extremadura, por alcanzar un acuerdo «demandado por los ciudadanos en las urnas».

Sin dar sus nombres, se ha referido al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y a la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El primero ha marcado distancia con el acuerdo y ha asegurado que «es un lío» pactar con Vox, mientras que la segunda tildó de «ilegal» el concepto de «prioridad nacional» incluido en el acuerdo.

«Nos parece una estrategia bastante extraña, el PP debería ser más responsable y respetuoso con un acuerdo que es, ni más ni menos, la voluntad popular de los extremeños», ha subrayado Millán este martes. En esta línea, ha pedido al PP que «se pongan de acuerdo» y «laven sus trapos sucios en casa».

Asímismo, Rodríguez de Millán también se ha referido a la «prioridad nacional», debido a las discrepancias entre Génova y Bambú sobre lo que significa. Vox sintetiza que el concepto significa que los españoles van primero a la hora de recibir servicios públicos y ayudas, y que la idea es establecer una serie de criterios y requisitos, por ejemplo, años de residencia, que garanticen que los recursos acaben en manos de españoles. No obstante, admiten que un porcentaje mínimo de inmigrantes podrían beneficiarse eventualmente.

El PP, por su parte, rebaja el concepto, lo vincula al arraigo y lo liga a un sistema de baremos, garantizando que los inmigrantes legales no serán discriminados frente a españoles de nacimiento. Preguntada por si Vox «se fía» de que se cumplirá en el pacto con la «prioridad nacional» tal y como la entienden los de Santiago Abascal, Millán ha afirmado que «deben confiar en que hay buena fe» y que, como han pactado, «no queda otra».

Sin embargo, la portavoz de Vox ha avisado de «consecuencias», sin especificar, si desde el PP «mienten e incumplen su palabra» como en la legislatura anterior. «Su responsabilidad es cumplirlo», ha rematado la portavoz.