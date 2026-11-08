Urtasun tira de comodín para atacar a Feijóo: «Quiere abrir la puerta del Gobierno a los franquistas»

El candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tirado del comodín del franquismo para atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña este domingo en Barcelona. Urtasun ha acusado al dirigente popular de «mentir» y ha afirmado que su verdadero deseo es «abrir la puerta a los franquistas», vinculando directamente un posible pacto con Vox para la formación del próximo Gobierno de España.

La coalición de partidos de extrema izquierda Frente Amplio ha realizado varios actos de precampaña en varios puntos de España. El ministro Ernest Urtasun protagonizaba uno de ellos este domingo en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en el que ha atacado Feijóo, refiriéndose a una entrevista concedida por el líder popular recientemente, en la que este ha afirmado que su intención es gobernar en solitario y no hacerlo en coalición con Vox.

Urtasun ha acusado a Feijóo de «mentir» al sostener que ya ha «decidido que desea gobernar con Vox», aludiendo a que ambas formaciones ya gobiernan en varias regiones, y ha recordado que los partidos populares europeos han vetado fuerzas aliadas de Vox. «Depende de nosotras y de vosotros», ha manifestado sobre la posibilidad de que Vox llegue al Gobierno. A su parecer, si el Frente Amplio obtiene un gran resultado en las próximas elecciones generales, este se convertirá en el «voto necesario», que «impida» la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo: «Para eso trabajamos en esta campaña electoral», ha agregado.

Urtasun acusa a Feijóo de justificar la «censura»

Más adelante, en su discurso, el ministro y candidato ha vuelto a cargar contra Feijóo, advirtiendo si llega a gobernar, una de las primeras medidas será derogar los decretos de vivienda. Posteriormente, Urtasun ha indicado que los populares buscan justificar la «censura» en las subvenciones al cine en Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox: «Han decidido condicionar las ayudas al cine a criterios ideológicos o políticos».

Para finalizar, Urtasun ha declarado que Feijóo, con su postura con Vox, vinculando a la formación con ideologías autoritarias, «apoya el retorno de la censura» y lo ha acusado de querer «abrir la puerta a los franquistas al Gobierno de España», concluyendo que «no merece gobernar».