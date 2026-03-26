Sánchez rompe la paridad de su Gobierno: hay 12 hombres y 10 mujeres

El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta desde hoy con una mayoría de hombres. En total, el nuevo Gobierno cuenta con 12 hombres y 10 mujeres, tras el relevo de María Jesús Montero, que ha abandonado el Gabinete y ha sido sustituida en la vicepresidencia primera del Ejecutivo por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y en el ministerio de Hacienda por Arcadi España. Sánchez rompe así con el equilibrio y la paridad que ha venido siendo una constante en sus equipos de Gobierno.

El presidente, que ha sido muy cuidadoso con los equilibrios y la paridad o, en todo caso, la clara mayoría de mujeres en todos sus gabinetes, ha decidido desequilibrarlo en esta ocasión, con la salida de Montero y la incorporación del valenciano Arcadi España, con el que espera dar un impulso a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, con una financiación singular para Cataluña.

Ya en su primer equipo de Gobierno, de los 18 integrantes, 11 eran mujeres y 7 hombres. En aquel Gobierno hubo dos de los hombres que se incorporaron que se convirtieron en toda una sorpresa: el astronauta Pedro Duque, que se convirtió en ministro de Ciencia y Universidades y el escritor Màxim Huerta, que se vio obligado a dimitir días después de su nombramiento al publicarse sus problemas con Hacienda en el pasado. En aquella ocasión Huerta fue sustituido por José Guirao.

Fue un Gobierno accidentado, puesto que dos meses después, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tuvo que abandonar también su cargo al hacerse públicas irregularidades en su máster en Estudios Interdisciplinares de Género realizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Los cambios forzados fueron siempre de un hombre por un hombre y de una mujer por otra. En el caso de la ministra de Sanidad, fue María Luisa Carcedo (hoy consejera permanente en el Consejo de Estado) la que sustituyó a Montón.

El siguiente Gobierno, desde 2020 a 2023, con la llegada de Podemos al Gobierno, el equilibrio se decantó por una mayor presencia, en cambio, de hombres (12 en total, mientras que las mujeres sumaban 11). En aquel Gobierno estaba ya en la vicepresidencia segunda Pablo Iglesias, su pareja y hoy eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Por la cuota de Podemos también se incorporaron al Ejecutivo Alberto Garzón, Manuel Castells o Yolanda Díaz.

Sin embargo, cuando Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia primera del Gobierno para presentarse como cabeza de lista por Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en marzo de 2021, las tornas volvieron a cambiar en favor de las mujeres que, con la incorporación de Ione Belarra en la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, volvieron a ser 12 mujeres y 11 hombres.

En total, en los casi ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez, solamente ha habido un periodo de poco más de un año en el que los hombres fueron mayoría, frente a las mujeres, en la etapa en la que Pablo Iglesias fue vicepresidente y se formó el primer gobierno de coalición de la España democrática.

El Gobierno con el que Sánchez ha llegado hasta la salida de Montero, con 22 integrantes, respetaba un equilibrio perfecto: eran 11 hombres y 11 mujeres, pero la reciente minicrisis acometida por Sánchez ante la marcha de María Jesús Montero, ha provocado el desequilibrio más abultado en la historia de los gobiernos de Pedro Sánchez. Ahora son ya dos hombres más que mujeres.