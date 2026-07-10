Las ratas han vuelto al madrileño barrio de Lucero apenas un mes después de que el Papa León XIV visitara el Centro de Información y Acogida CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid. El Ayuntamiento de Madrid aprobó un despliegue extraordinario en materia de limpieza y desinfección de las zonas que iba a visitar el Pontífice en su visita a la capital. A pesar de esta maniobra del alcalde, las ratas han regresado al barrio y atemorizan a los vecinos. Lucero es uno de los tres barrios de Madrid con mayor tasa de avisos por ratas por cada 10.000 habitantes, según se desprende de los datos sobre plagas facilitados por el consistorio a través del portal de datos abiertos.

Con motivo de la visita del Papa, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ejecutó un operativo extraordinario dentro del Plan de Higiene Urbana. Este movilizó a 558 operarios y 328 máquinas. Una flota de camiones cisterna e hidrolimpiadoras que regaría y desinfectaría las calles y aceras. La ruta de barrios en los que se reforzaba la limpieza era la de Lucero, ya que León XIV visitaría el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid.

Sólo un mes después del gran despliegue de limpieza del alcalde y finalizada la visita del Pontífice, las ratas han regresado al barrio, donde ponen en riesgo la salud y seguridad de las familias y ancianos que residen en las proximidades del centro de Información y Acogida CEDIA 24 horas para personas sin hogar de Cáritas Madrid.

Esta plaga de ratas no es una novedad para los vecinos del barrio de Lucero, sino que se ha convertido en algo rutinario salir de sus casas y encontrarse estos roedores en los rellanos y puertas de los bloques de edificios, tal y como muestran los vídeos publicados por OKDIARIO. Los vecinos denuncian que los principales focos en los que se encuentran estos roedores de gran tamaño son parques infantiles, alcantarillas y contenedores de basura.

Las obras de Almeida liberan a las ratas

El aumento de la presencia de ratas en el barrio de Lucero y Batán se debe principalmente a las obras del soterramiento de la A-5. Este es uno de los mayores proyectos de transformación urbana impulsados por el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Lucero es uno de los barrios más afectados por las obras debido a su proximidad al trazado. Los vecinos denuncian que, desde que comenzaron las obras, su mayor preocupación son la proliferación de plagas, el aumento del polvo en su día a día, molestias acústicas y el comercio local está viendo resentida su economía.