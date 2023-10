¿Por qué se ‘degradó’ a Núñez Feijóo al «grado B» de la lista de invitados en el Palacio Real?

Un dato sorprendente del besamanos al que ha tenido acceso OKDIARIO, además del secuestro de la clase política por parte de Patrimonio Nacional, fue el ‘degradamiento’ del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al «grado B». Según marca la tradición, el presidente del Partido Popular tendría que haber formado parte del «grado A» durante el encuentro con los Reyes. En este grado sí figuraron Pedro Sánchez, sus ministros y otros altos cargos del Gobierno. Fuentes presentes en el acto le han confirmado a OKDIARIO la indignación entre las filas del PP tras la recepción en el Palacio Real.

Desde Patrimonio Nacional han apuntado a una cuestión de aforo ya que normalmente se habilita sólo un salón para celebrar el encuentro entre los Reyes y los invitados tras el besamanos. En esta ocasión se habilitaron tres salones «por necesidades de respeto a las normas sobre aforos que tiene Patrimonio Nacional sobre el Palacio Real».

En el salón de Columnas fueron ubicados los miembros del Gobierno en funciones, altos cargos y miembros de las Fuerzas Armadas. A esta habitación esperaban haber sido trasladados Feijóo, como líder de la oposición y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero ambos acabaron en el salón de Alabarderos, una habitación mucho más pequeña en donde estuvieron acompañados por la cúpula del PP, algunos empresarios y más autoridades. En el tercer salón habilitado, uno más amplio, se reunieron periodistas y miembros de la sociedad civil.

Los políticos se blindan

Esta polémica se suma a la que provocó la decisión de blindar a los políticos en una sala especial apartando a los periodistas y a la sociedad civil a otro espacio diferente. Tal como presenció OKDIARIO, el cocktail tras el besamanos con Felipe VI se desarrolló de una forma inédita y provocó un monumental enfado entre los informadores que, como otros años, contaban con tener oportunidad de preguntar a los representantes públicos en un ambiente distendido. Pedro Sánchez, en lugar de mantener un aperitivo afable con los redactores y con altos cargos de los medios de comunicación, únicamente estuvo un escaso minuto. Varios periodistas se afanaron en convencer a los responsables y, finalmente, rectificaron.

Aforo completo

Ha sido la primera vez que la princesa de Asturias, Leonor, ha protagonizado el besamanos. No se cambió de ropa como su padre y mantuvo su uniforme militar. Ha sido una recepción que duró más de una hora con más de 2.000 invitados. Representantes de embajadas, tribunales de Justicia, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, ex ministros y un largo etcétera estrecharon la mano a la Familia Real.

Varias han sido anécdotas que dejó la jornada. La princesa Leonor saludó a sus compañeros de academia militar entre risas y muestras de complicidad. También fue especial cuando los Reyes saludaron a personas con movilidad reducida. Como el caso del padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, al que se acercaron viendo que le costaba desplazarse con su bastón.