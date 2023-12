El PSOE compara la manifestación de Pamplona con la ‘kale borroka’: «Intentan amedrentar y amenazar»

El secretario de organización del PSOE, Ramón Alzórriz, ha manifestado que «es preocupante que UPN utilice métodos que antes los utilizaban otros grupos políticos», en alusión a la ‘kale borroka’, «para intentar amedrentar y amenazar a un rival político». El político navarro hacía alusión a la pacífica manifestación que el domingo convocó UPN en Pamplona para protestar contra la moción de censura que dará la alcaldía de la capital a EH Bildu con los apoyos del PSOE.

Con la ‘kale borroka’ se hacía referencia a los actos violentos contra edificios, automóviles o mobiliario público e incluso contra las personas que no simpatizaban con la causa independentista. Entre las actividades más comunes estaba el lanzamiento de cócteles molotov, quema de cajeros o lanzamiento de objetos contra políticos.

Algo que contrasta contra la pacífica manifestación que tuvo lugar en Pamplona el domingo contra el apoyo del PSOE a la moción de censura que pondrá al candidato de EH Bildu, Joseba Asiron, como alcalde de Pamplona. La secundaron partidos como PP y Vox. Ya entonces el secretario de organización del PSOE de Navarra se mostró crítico con las formaciones que salieron a protestar a la calle. «Que vayan digiriéndolo», escribió en sus redes sociales.

Cada vez que no le hacemos el caldo gordo a las derechas y estamos a su merced, vendemos Navarra,España y presionan en las calles,nos señalan e insultan,como antes nos lo hacían otros. La democracia ampara el diálogo y los acuerdos para conformar mayorías, que vayan digiriéndolo — Ramon Alzorriz /❤ (@rapmon266) December 17, 2023

«No estamos gobernando con ellos»

«No estamos gobernando con ellos», ha matizado Alzórriz en alusión a Bildu. Y ha expresado este lunes en el Ayuntamiento de Pamplona que el PSOE «siempre» ha dicho que la izquierda abertzale «tenía todavía un recorrido ético por realizar» y que por eso han rechazado gobernar con ellos.

«Pero EH Bildu ha hecho una parte de ese recorrido ético, el que no lo quiera ver no lo verá», ha manifestado el dirigente socialista en Navarra. Considera Alzórriz que la izquierda abertzale ha dado pasos «reconociendo el daño causado, diciendo que nunca debió producirse». También ha señalado que «el acuerdo que ha alcanzado con el PSN» en Pamplona, incluye un reconocimiento «a las víctimas del terrorismo de ETA, diciendo que no se les debe humillar salvaguardando los monumentos, en este caso las placas que dignifican a esas víctimas y su recuerdo». Además, ha puesto en valor que «van a trabajar por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA».

«La sociedad necesita más pasos»

«No queremos que se deje de dar pasos porque queremos abrir un nuevo tiempo y queremos darle una oportunidad a la convivencia», ha remarcado el secretario de organizaicón del PSN. «La sociedad necesita más pasos», ha subrayado el dirigente socialista.

«Lo hemos demostrado en el Gobierno de Navarra, donde no hemos llegado ni negociado ningún acuerdo de gobierno con ellos», ha explicado el secretario general del PSOE navarro.

Eso sí, el socialista ha justificado el cambio de opinión respecto a su postura inicial en el Ayuntamiento de Pamplona, cuando dijeron que iban a «votar no a Joseba Asiron», candidato de EH Bildu,. «El Ayuntamiento estaba bloqueado y paralizado», ha insistido Alzórriz. Y ha concluido que tenía que «producirse un cambio en Pamplona».