El Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja), en aquel entonces gobernado por el PSOE, encargó en 2023 al pintor Antonio López realizar una escultura monumental en bronce destinada al paseo del Mercadal por un coste de 32.000 euros. El proyecto fue presentado por Antonio López como una obra que evocaría el «pasado romano» de la ciudad mediante la representación de «la cabeza de una mujer con un tocado romano». Cuando se anunció el proyecto, el consistorio explicó que la obra estaría inspirada en una mujer de la Calahorra romana y que serviría como homenaje a la historia bimilenaria de la ciudad.

Este jueves el artista ha revelado que la obra ya está casi finalizada y que el rostro de esta es la hija del ex presidente socialista del Parlamento de La Rioja, Jesús María García.

Este viernes el pintor ha visitado Calahorra con motivo del 30 aniversario del Certamen Nacional de Pintura de la ‘Ciudad de Calahorra’. Durante su encuentro con los medios de comunicación, el artista ha confesado abiertamente que sería «la alcaldesa», en aquel entonces, Elisa Garrido, o «el ex presidente del Parlamento quienes le dijeron que hiciera esta escultura». El artista eligió replicar el rostro de la hija del socialista porque «es una mujer joven, muy bonita».

Antonio López no es un desconocido para Jesús María García. Ambos se conocieron años atrás cuando el pintor presidía el jurado del desaparecido certamen de pintura del Parlamento de La Rioja: «Es la hija de Jesús María García, a quien conocí porque fui jurado durante varios años de un concurso de pintura que había en Logroño».

El PSOE apoya a Jesús María García

Después de conocerse la identidad de la escultura de Antonio López, la ex alcaldesa de Calahorra, actual diputada en el Congreso de los Diputados por La Rioja y secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial, Elisa Garrido, ha publicado una imagen con Antonio López acompañada de un texto en el que agradecía al pintor la oportunidad de conocerte. También dedica unas palabras a Jesús María García.

«No puedo sentir nada más que agradecimiento a Antonio López y todos los que hicieron posible esta maravillosa historia, en especial a Jesús María García, principal responsable de que Calahorra vaya a disfrutar de una obra sin igual», escribe Elisa Garrido.

La actual alcaldesa de Calahorra (PP), Mónica Mercedes Arceiz Martínez, ha denunciado que esta es: «La marca del ‘Sanchismo’ es esta. Hablan de ética y moral y son los primeros que las corrompen con sus prácticas. Desde luego, es éticamente reprobable que los calagurritanos estemos pagando la escultura de la hija de un político, en esos momentos presidente del Parlamento».