El PP niega estar «boicoteando» el pacto en Extremadura como dice Vox: «Somos coherentes con lo firmado»

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha respondido a las palabras de su homóloga de Vox, Pepa Millán, asegurando que el PP no está «boicoteando» el acuerdo que las dos formaciones han suscrito en Extremadura para que la popular María Guardiola sea investida presidenta de la región. Además, Muñoz indica que es «coherente» con lo firmado en ese pacto y con lo que dice públicamente.

Muñoz ha destacado, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que el PP no «boicotea» los acuerdos, sino que llega a pactos para «llevarlos a cabo». Asimismo, la portavoz popular ha subrayado que el Partido Popular ha demostrado en todo momento una «voluntad de diálogo» que es «coherente» con lo que han pedido los extremeños en las urnas.

Así se pronuncia el Partido Popular después de que Pepa Millán haya denunciado que líderes regionales de la formación, caso de Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, a los que no ha nombrado directamente, están «boicoteando» el acuerdo suscrito para Extremadura, al tiempo que ha avisado de potenciales «consecuencias» si no cumple el concepto de «prioridad nacional».

«Creo que se ha llegado a un acuerdo positivo», ha enfatizado Ester Muñoz, que celebra el pacto y asegura que «es bueno para los extremeños». Además, ha añadido que el futuro Gobierno extremeño presidido por María Guardiola se va a ocupar de «las prioridades y las preocupaciones que tienen los extremeños».

Sobre las declaraciones de Millán sobre la prioridad nacional y el vínculo a los que hayan nacido en España, Muñoz ha indicado que «cuando uno va al documento del acuerdo», en la «página 18 y en el punto de Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional, se hace claramente referencia al arraigo de las personas». En ese aspecto, ha añadido que, «por lo tanto», no sabe «qué está diciendo Vox» al respecto. «Lo que yo sí sé es que el Partido Popular dice lo que dice textual y literalmente el acuerdo», ha afirmado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular.

En cuanto a las declaraciones de Vox acerca de «primero los nuestros y después los demás», Ester Muñoz ha recalcado que para el PP «lo primero es la ley» y «la nación». «Yo creo que eso está claro y se ve reflejado prácticamente en nuestro acuerdo y, por lo tanto, somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos», ha apostillado.