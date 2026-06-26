La portavoz de Sumar y la número 2 de Bustinduy presentan una candidatura conjunta para liderar Sumar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han anunciado que se presentarán a liderar la formación fundada por Yolanda Díaz, Sumar, en su próxima asamblea general, que se celebrará el próximo 11 de julio: «Nos presentamos a la coordinación de Movimiento Sumar. Lo hacemos con ilusión, responsabilidad y el compromiso de seguir trabajando por un país más justo, feminista, verde. Más derechos para todas», anuncian las candidatas a través de un comunicados en sus redes sociales.

«Hemos decidido dar el paso. Juntas, en común. Avanzando a la par», trasladan en un comunicado remitido a la prensa. Barbero y Martínez confirman así su unión política para tratar de dirigir el partido de Yolanda Díaz. La idea de ambas es construir una candidatura de unidad entre los diferentes sectores.

Actualmente, Sumar está atravesando una notable crisis tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno. Su polémica dimisión, a través de una carta a los miembros de la dirección, desvelaba que sobre la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores. El entorno de Hernández de momento no ha desvelado si optará a la reelección o dará un paso a un lado.

El nuevo rumbo de Sumar

Según han explicado en un comunicado, las dos dirigentes dan este paso para ser las próximas co-coordinadoras de Movimiento Sumar para «seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo» de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En el comunicado explican que esta decisión surge en «un momento clave en la historia de nuestro país» y pensando en toda la gente «que tiene dificultades para llegar a fin de mes o que vive angustiada por el precio del alquiler». Aprovechando la ola de calor que ha atravesado el país, Barbero y Martínez señalan que estas temperaturas «nos recuerdan que no hay presente ni futuro sin una transición justa que modernice nuestra economía». Y, en definitiva, «por un país diverso y feminista, libre y justo».

Las candidatas a liderar Sumar han explicado cuáles son sus principales objetivos políticos: «Seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad, con la vicepresidenta Yolanda Díaz como faro, ayudar a construir con los compañeros de muchas otras organizaciones para garantizar que España camina con paso firme para ganar derechos y convertir Sumar en una organización sólida y fuerte».