Pepa Millán a Bolaños: «No vamos a permitir que nos hagan rehenes del chantaje de Marruecos al que están sometidos»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha interpelado este jueves al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con motivo de la invasión de Ceuta protagonizada por Marruecos el pasado mes de julio. Millán ha advertido al ministro que «no vamos a permitir que nos hagan rehenes del chantaje de Marruecos al que están sometidos. Todas esas muertes de las que usted habla son causadas por el régimen de Marruecos y ustedes son cómplices». Y añade: ¿Qué le deben ustedes a Marruecos?

Durante su intervención, Millán ha señalado que el Gobierno ha «protagonizado la peor traición posible, y por eso van a ser juzgados, ante la justicia y ante la historia». La portavoz ha recordado que «defender Ceuta y Melilla no es una opción; es un deber, y lo que han hecho y lo que han dejado de hacer es una complicidad con todos los delitos que se están cometiendo».

Asimismo, ha etiquetado al Gobierno de «sumiso, cobarde y corrupto» y ha advertido que el Gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia por «traicionar a su país cuando más le necesitaban los españoles».

Millán ha recordado al ministro que los ceutíes también «tienen derechos y también tienen una dignidad que debe ser respetada. El Gobierno ha acabado con el Estado de Derecho», ha señalado. Además, ha acusado al Gobierno de provocar «el horror en Ceuta».

Ceuta pierde el Estado de Derecho

Ante la situación de invasión que vive la comunidad autónoma desde hace casi un mes, la portavoz de Vox ha reclamado que los ciudadanos de Ceuta están «vendidos» ante un «ejército de varones que han invadido nuestro país. No vamos a permitir que nos hagan rehenes del chantaje de Marruecos al que están sometidos. Todas esas muertes de las que usted habla son causadas por el régimen de Marruecos y ustedes son cómplices».

En relación a las violaciones diarias que se están registrando en la ciudad desde la invasión de Ceuta protagonizada por Marruecos, Millán ha recordado al ministro de Presidencia que «tenemos a los inmigrantes diciendo que si dejan sola a una niña de 15 años en la calle, lo normal es que la violen, y usted les llama racistas».

La portavoz ha finalizado su intervención acusando al ministro de ser «tan traidor como su jefe», quien, «solo cuando se ha descubierto que Sánchez se iba de nuevo de vacaciones, las ha suspendido muy a su pesar».