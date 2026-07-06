Participa en nuestro test: ¿Cuánto sabes de las vacaciones de Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez afronta un nuevo verano como presidente del Gobierno y, tal y como acostumbra, pasará varias semanas de descanso junto a su familia. El jefe del Ejecutivo, tal y como ha informado OKDIARIO, superará por primera vez el mes seguido de vacaciones, y se hospedará en la Residencia Real de la Mareta, que ordenó construir el Rey Hussein de Jordania, quien se la cedió a Juan Carlos I.

Actualmente, por cesión de Juan Carlos I, la Residencia Real de La Mareta pertenece a Patrimonio Nacional para uso de la Familia Real y jefes de Estado, y es el lugar elegido por Sánchez para desconectar junto a sus allegados.