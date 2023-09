Amnistía independentista Page recuerda a Sánchez que fue a las elecciones asegurando que la amnistía «no era posible»

Emiliano García-Page ha vuelto a mostrar su disconformidad con la voluntad del Gobierno en funciones de conceder la amnistía a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a Sánchez en una hipotética investidura del candidato del PSOE. El presidente de Castilla La-Mancha ha recordado que tanto Sánchez como el resto del Consejo de Ministros «se han hartado de decir que la amnistía no cabía en la Constitución y esa era la contestación que se daba continuamente a ERC. Que eso cambie de un día para otro, es enormemente grave», ha señalado García-Page este miércoles.

El barón socialista ha lamentado otro «cambio de opinión» dentro de su partido y ha aseverado que sus compañeros «tendrán que explicar o aclarar», ya que «no han pasado ni dos meses desde las generales a las que el PSOE y todo el Gobierno acudió con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución».

Emiliano García-Page, una de las voces más críticas con Sánchez dentro del PSOE, ha vuelto a mostrar su disconformidad con la pretensión de su partido de ceder ante los independentistas catalanes y conceder una amnistía general a todos los condenados por el 1-O. No obstante, el líder del PSOE en Castilla La-Mancha ha querido ajustarse a los hechos y ha reconocido que todavía no ha escuchado a Pedro Sánchez afirmar que está a favor de la amnistía. «Lo último que dijo es que no cabía en la Constitución», ha recordado Page.

Una vez más, García-Page ha expresado su deseo de dejar a los extremos a los lados y recuperar las corriente moderadas. El manchego ha pedido, una vez más, superar el debate «guerracivilista». «De los extremos no van a venir nunca las soluciones. Tienen que venir de las opiniones más moderadas y ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar en que no se pierda en España. Porque si no estamos condenados a que una mitad esté enfrentada a la otra mitad», ha lamentado el socialista.

Principio de igualdad

Emiliano García-Page se ha mostrado, desde el principio de las negociaciones, contrario a la amnistía que piden los independentistas como contraprestación para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno de España . Para el barón manchego «vulnera el principio de igualdad ante la ley» y «choca con la Constitución».

Page también se ha mostrado contrario a otorgar la independencia a Cataluña. «La autodeterminación es simple y llanamente un imposible y cuanto antes se le deje claro, mucho mejor». El pasado 4 de septiembre, el presidente de Castilla La-Mancha ya recordó ante los medios que, en la anterior legislatura, la posición del PSOE sobre la amnistía era «que no era posible» al tiempo que aseveró que lo que plantean los independentistas «más que una amnistía, es una autoamnistía», porque son necesarios sus propios votos para aprobarla.

«Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, son juez y parte», criticó. «Me cuesta creer que no se asuma que vulnera el principio de igualdad ante la ley que cualquier delito con un voto más en las Cortes se pueda amnistiar, y que choca con la Constitución que no tiene por qué prohibir una cosa para que esté prohibida tácitamente», aseguró García-Page.