El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado las políticas migratorias del Gobierno y aquellas de la UE relativas al Pacto Verde que afectan a los agricultores, condiciones ambas que Vox exigía para apoyar los presupuestos autonómicos. «El rechazo del Gobierno de Murcia a la política migratoria de Pedro Sánchez es absoluta y firme», ha asegurado el líder regional, que también ha recordado que lleva meses pidiendo que la UE cambie las políticas medioambientales «que están asfixiando al sector primario».

Durante unas declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, López Miras ha revelado que, a pesar de su oposición a las políticas migratorias y medioambientales, las negociaciones con Vox continúan, que «la situación no ha cambiado en los últimos días» y que están «cediendo» porque lo que quieren «es que haya unos presupuestos buenos para la Región de Murcia». Ahora bien, el presidente autonómico ha advertido que la voluntad para que haya unas nuevas partidas tiene que venir de ambas partes. «La voluntad del Gobierno es más que evidente. Si ambas partes hacen esto, yo creo que habrá Presupuestos», ha manifestado.

El presidente autonómico ha subrayado que lleva «muchos meses» diciendo lo mismo y defendiendo que la Unión Europea cambie las políticas medioambientales, unas medidas que sufre especialmente la Región de Murcia al ser la principal exportadora de frutas y hortalizas en España. En clara referencia a los productos marroquíes, el dirigente político también ha reclamado que se apliquen las mismas medidas a terceros países y que se reduzca la burocracia que pesa sobre los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia. «Desde luego no es normal que el 50% de la normativa de la UE esté destinada precisamente a asfixiar a los agricultores», ha dicho.

En cuanto al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que será implementado en diez centros educativos de la Región de Murcia y que Vox exigió eliminar para llegar a un acuerdo presupuestario, López Miras ha explicado que este plan no es regional sino estatal. «Es fruto de un convenio internacional del Gobierno de España, no es un programa regional ni es competencia del Gobierno de la Región de Murcia, de hecho no se destina ni un solo euro a ese programa», ha sostenido.