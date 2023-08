La diputada María Ruiz se perfila como la favorita de la dirección de Vox para sustituir a Iván Espinosa de los Monteros como portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Espinosa anunció este martes que abandona la política, alegando «motivos personales y familiares». «Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro», explicó durante una rueda de prensa en el Congreso. Con su marcha, queda vacante la plaza más visible del partido en la Cámara Baja.

Ruiz concurrió como número dos de la lista por Madrid en las elecciones del pasado 23 de julio, desplazando al vicepresidente del partido y portavoz en la Alcaldía de la capital, Javier Ortega Smith, al cuarto puesto. Meses antes, también fue designada vicesecretaria de Organización de Vox en sustitución de Tomás Fernández, mano derecha de Ortega. Un cambio que se produjo en plena convulsión por la abrupta marcha de Macarena Olona y las críticas de algunas delegaciones territoriales, y que alumbró la reorganización interna del partido.

En lo personal, Ruiz es hija de un ingeniero de minas y un ama de casa procedentes de Andújar, Jaén, y nieta de Guardia Civil. Defiende su pertenencia a una familia de clase media y se muestra orgullosa del esfuerzo que tuvieron que hacer sus padres para pagarle los estudios de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Después de graduarse, dedicó sus primero años a escribir en un periódico local. Más tarde fundó su propia editorial, enfocada en la publicación de contenidos del sector automotriz.

Amenazada por Iglesias

Desde la dirección de Vox han revelado el interés en reforzar los perfiles femeninos y dotarlos de protagonismo dentro de las instituciones. Sería el caso de Ruiz. La parlamentaria cobró protagonismo en el Congreso a raíz de su sonoro enfrentamiento con Pablo Iglesias, a quien interpeló por la gestión de las residencias de ancianos durante la crisis del coronavirus. Iglesias respondió con una amenaza y llamándola «parásito»: «Nuestro pueblo, como en el siglo XX, se quitaría de encima la inmundicia» que Vox representa», lanzó el entonces vicepresidente.

Defensora de la educación libre de adoctrinamiento y crítica con la Ley Trans, sus declaraciones en un debate sobre políticas de igualdad con Elisabeth Duval, portavoz de Sumar de feminismo y derechos LGTBI, la volvieron a poner en el foco de la polémica. Duval le preguntó si la consideraba una enferma crónica por su tratamiento hormonal, a lo que respondió: «Pues no lo sé, usted sabrá, pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí». Más tarde, precisó: «Lo único que nos preocupa es la salud física y psíquica de los menores. Todo en edades en los que no están hechos y que no se les dirija a un futuro incierto en el que estarán hormonándose durante toda su vida. Eso es lo que nos preocupa. La salud de menores y estas personas».