Junts insiste en la ‘vía Starmer’ y asegura que «muchos» alcaldes del PSOE desean que Sánchez se aparte

Junts está convencido de que «muchos» alcaldes, presidentes autonómicos y presidentes de diputación del PSOE desean que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aparte y ceda el paso a otro candidato durante lo que resta de legislatura, con el objetivo de evitar lo que el partido de Carles Puigdemont describe como un «tsunami» electoral.

Así lo ha manifestado el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, que ha insistido en que la propuesta lanzada esta semana por la portavoz Míriam Nogueras no sólo resulta viable, sino que con el tiempo se convertirá en «la única solución» a la situación por la que atraviesa la gobernabilidad del país.

«Si pudiera entrar en las cabezas de muchos alcaldes, presidentes autonómicos y presidentes de diputación del PSOE, pensarían igual que nosotros», ha afirmado Cruset.

Durante una entrevista en RNE, Cruset ha vuelto a defender la necesidad de esta ‘vía Starmer’ ante la evidencia, según Junts, de que Sánchez no dispone de una mayoría parlamentaria suficiente para conducir la legislatura hasta su término de manera «normal». Sin embargo, el diputado ha señalado que el PSOE sí cuenta con votos suficientes para bloquear que «la extrema derecha» llegue al Gobierno, entre ellos los del propio Junts.

Es precisamente por ello, argumenta Cruset, que la propuesta de que Sánchez dé un paso al lado y permita que esa mayoría del Congreso pueda investir a otra persona resulta no sólo «buena», sino también «necesaria». A su juicio, los casos de corrupción acechan «cada vez más» al jefe del Ejecutivo, quien además, a su parecer, no estaría cumpliendo con los compromisos adquiridos con Cataluña.

Tras rechazar que el Gobierno pueda calificar esta iniciativa de mera «ocurrencia», el diputado de Junts ha indicado que su partido no va a tomar en consideración el rechazo inicial de Sánchez. Según Cruset, es «humano» que «nadie» acepte de primeras que es «el problema» y que «se tiene que apartar», y ha subrayado que esta sugerencia requiere «tiempo, meditación y análisis».

Cruset ha aprovechado para destacar que Junts ha sido el único partido que ha puesto esta cuestión encima de la mesa como solución al actual bloqueo, y ha cuestionado que el resto de formaciones sólo se hayan «enfadado mucho» sin ofrecer alternativas.

«El PSOE no puede seguir haciendo ver que aquí no pasa nada, que todo está en orden y que vivimos en un mundo feliz», ha advertido el portavoz adjunto de Junts.

El ‘número dos’ de Junts en el Congreso ha aseverado que ahora es el momento de que el PSOE tome una decisión. De no hacerlo, ha advertido, los socialistas serán «los responsables» de que, ya sea por agotamiento de la legislatura o por un adelanto electoral, «llegue lo inevitable»: que «la extrema derecha» salga fortalecida de las urnas.