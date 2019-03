El magistrado José María Abad Liceras es uno de los jueces que ha rechazado adoptar medidas cautelarísimas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que avala la exhumación de Franco.

Uno de los jueces que ha rechazado la suspensión provisional de la licencia urbanística municipal que autoriza la “obra menor” en la Basílica del Valle de los Caídos para exhumar a Franco, descartó prohibir la polémica carroza ‘drag’ de reinas magas en la cabalgata de Reyes del año pasado en Vallecas (Madrid). La carroza pudo desfilar finalmente, pese a las críticas de partidos como PP y Ciudadanos y las denuncias de varias asociaciones vecinales.

El magistrado José María Abad Liceras fue, entonces, el mismo que ahora descarta que se pueda paralizar el procedimiento para sacar los restos del dictador. Una postura contraria a la que, esta misma semana y en otro auto, sostuvo el juez José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, que ordenó suspender la licencia al apreciar riesgos de seguridad.

Abad Liceras desestimó la medida solicitada, en enero del año pasado, por la asociación Liga Española Pro Derechos Humanos, que alegaba que ese desfile “perjudica altamente el interés general, a los niños en su ilusión y tradición y al interés legítimo de la Iglesia católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos”.

El juez consideró que no existían “requisitos procesales oportunos” para aceptar la medida, lo que permitió que la carroza pudiese participar en la cabalgata.

“No tiene legitimación”

El magistrado consideraba en el auto que “la entidad recurrente no ha acreditado poseer una legitimación que le permita ejercitar una acción pública a nivel procesal respecto a la actuación municipal para la que se ha solicitado la suspensión que por los motivos expuestos no puede concederse”. Añadía, no obstante, que con su decisión no se “prejuzga el fondo del asunto, que será sustanciado en su momento procesal oportuno, dada la naturaleza excepcional y de limitado conocimiento del incidente regulado”.

La decisión judicial añadía que “en el presente supuesto, merecen todo respeto y consideración las manifestaciones y pretensiones de la Liga Española Pro Derechos Humanos como las de cualquier ciudadano que pretende ejercitar sus derechos e intereses ante la administración de justicia”. “Es más —continúa—, resulta loable que los ciudadanos a título individual o colectivo se impliquen y participen activamente en la vida social”.

Este martes, el juez Yusty Bastarreche determinó suspender la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que avaló las actuaciones para exhumar a Franco, y catalogó los trabajos de ‘obra menor’, como había indicado Patrimonio Nacional.

En el auto, revelado en exclusiva por OKDIARIO, se subrayaba el “riesgo evidente” de las actuaciones para sacar al dictador de su tumba, puesto que “se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 Kgs. de peso”.

El magistrado se remite al dictamen pericial en el que los arquitectos José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey consideran que “falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”.

“El movimiento de la losa de piedra, que hay que recordar que es de 2.000 kgs. de peso aproximadamente, puede desestabilizar el conjunto, al menos en la autorizada opinión de dos profesionales en la materia”, prosigue el auto, en el que se advierte de que se “puede atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España, según el artículo 1o de la misma Constitución, esto es, poner en peligro la vida humana”.

Varios particulares han presentado sus demandas en distintos juzgados de Madrid contra esa licencia urbanística municipal

Tras la suspensión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuestionó la decisión del juez y habló de “obstruccionismo” del “entorno del dictador Franco” para evitar la exhumación. Moncloa alegó que “hasta la fecha” le constaban 12 demandas judiciales “todas con idéntica fundamentación”, reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas.

“De esas 12 demandas, en 7 se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido las medidas preventivas urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte”, esgrimió el Gobierno socialista.

“Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el Juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo”, alegaron Desde el Ejecutivo admitieron que ello podría retrasar aún más el proceso de exhumación.