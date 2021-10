José Félix Tezanos ha reconocido que se siente «aliviado» tras el archivo de la investigación, aunque ha asegurado que nunca pensó que tuviera «la posibilidad de prosperar». En este punto, ha criticado que determinadas personas piensen que si «las encuestas se hacen mal» sea un motivo para «llevarte a la cárcel».

Como todo argumento para impedir el libre acceso a la Justicia por parte de formaciones políticas -no ha especificado en una entrevista en la Ser qué formaciones, pero que pueden imaginarse-, esgrime que «estamos ante verdaderas barbaridades de comportamiento. Es una instrumentalización dentro de instrumentalizar la justicia por causas políticas. Es inaudito. Con ese tipo de comportamientos, la justicia se ve sometida a un estrés y a comportamientos muy raros», ha señalado.

José Félix Tezanos ha asegurado a renglón seguido que hay «pocos países» que permitan que «particulares y partidos políticos» puedan presentar «sin más» querellas contra «otros ciudadanos o miembros» de formaciones políticas. Lo que no ha especificado es qué países son, aunque no ha dudado en poner de manifiesto que «es una anomalía de la situación española que en algún momento habrá que corregir y hacer frente a ella, y nos evitaremos una saturación de la justicia de casos que no son propios», ha defendido.