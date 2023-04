El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha afirmado este jueves en Huesca que no sería capaz de «hacer lo que hace Pedro Sánchez» y ha prometido: «Haré lo necesario para que España vuelva a funcionar, nos volvamos a dar la mano, dejemos de discutir y España sea un país de prosperidad, modernidad, paz y tranquilidad». Feijóo denuncia que el «coro» de Sánchez le haga oposición y que utilice la comparecencia del Senado para atacarle. «Me alegro de que asuman que dentro de unos meses se van a quedar en la oposición para muchos años».

«No sería capaz de presidir un Gobierno donde los ministros no me hagan caso, que es un reality show, donde mi partido no quiere que vaya a los mítines, donde mis compañeros no quieren fotografiarse conmigo, haciendo lo contrario de lo que prometí», ha manifestado Feijoó, para quien el Ejecutivo de Sánchez es «el más débil, dividido, incapaz e inexperto en 40 años de democracia».

También ha asegurado que «queda un mes para iniciar una nueva época, para un cambio en Huesca y Aragón», rechazando «el ruido y la crispación», tras lo que ha expresado que «cuando uno lleva mucho tiempo en el Gobierno tiene que hacer balance y después no insultar, sino proponer», haciendo notar que la ciudadanía da al Gobierno «un cheque de confianza para gestionar y para que se desgaste él y no se desgasten Huesca, Aragón ni España».

El presidente del PP está «admirado» por «la osadía» de Sánchez porque «hay que tener mucha osadía para subirse a una tribuna siendo Pedro Sánchez y empezar a presumir de lo que hace, de su liderazgo, ideas y gestión», indicando que fue elegido secretario general del PSOE, en 2014, «para que no fuesen otros candidatos».

«Llegó 2016 y le echaron del partido porque sacó los peores resultados de la historia del PSOE y lo pillaron detrás de unas mamparas metiendo votos de forma fraudulenta en unas urnas dentro del PSOE» y la estructura del PSOE intentó que no volviera a ser secretario general porque «temían que iba a hacer lo que hizo», en alusión a pactar con Podemos, ERC y Bildu.

A juicio de Feijoó, el Gobierno de Sánchez se divide en tres: «Sanchistas, Podemos I y Podemos II», considerando que «no pueden gobernar una nave que se llama España» porque «un barco no se puede llevar entre varios patrones» ya que en ese caso «lo normal es que se vaya a pique», añadiendo: «España no necesita patrones, sino personas con experiencia que se pongan a disposición de salvar la tripulación».

Riqueza

Por otra parte, ha alertado de que España no ha recuperado todavía la riqueza nacional que había antes de la pandemia y tiene el doble de paro que la media de la UE, con un 30 por ciento de jóvenes en paro, además de que es el país de la OCDE donde más han bajado los salarios y la renta disponible de las familias ha bajado un ocho por ciento.

Ha considerado que Sánchez «no ha afrontado ni un reto estructural» de ámbito nacional en cinco años ni ha llevado a cabo «ninguna política relevante» en cuanto al reto demográfico o la política hidráulica, ni ha realizado inversiones en infraestructuras ni ha habido avances en materia de financiación autonómica.

«No puede afrontar problemas porque no tiene la más mínima visión de futuro y su objetivo es estar una semana más en el Gobierno», ha aseverado Feijoó, quien ha recordado que Sánchez no tuvo ningún cargo público antes de ser presidente: «Menuda experiencia».

Ha apostado por regular el río Gállego para regar y ha prometido que «Huesca va a tener las mejores instalaciones de nieve que jamás ha tenido». «España no está condenada a tener malos Gobiernos, España ha tenido buenos y malos Gobiernos, pero este es el peor», ha continuado el presidente del PP, quien ha criticado el elevado nivel de deuda pública.

También ha señalado que le gusta la gente «valiente, que sale de su zona de confort» y ha elogiado a la candidata de Huesca, Lorena Orduna y a Jorge Azcón.