Más de 100.000 personas han salido a las calles este sábado para manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la madrileña Plaza de Cibeles. La concentración era civil y no política pero el PP ha querido mostrar su apoyo con la asistencia de varios miembros del equipo de Alberto Núñez Feijóo como el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

El presidente del PP no ha acudido pero sí que ha mostrado su total respaldo a los convocantes. Durante toda la semana ha animado a los españoles a acudir a protestar contra el Ejecutivo central y sus últimas polémicas medidas como la derogación del delito de sedición o la rebaja de la malversación para contentar a sus socios separatistas o la ley del sólo sí es sí que ha provocado la rebaja de penas o la excarcelación de agresores sexuales.

Nada más terminar la concentración en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha publicado un comentario en sus redes sociales para mostrar su respaldo a los miles de españoles que se han manifestado en Cibeles. «Defensa de la democracia y la Constitución con serenidad y argumentos. Lejos del ruido independentista y de las comparaciones gratuitas», ha dicho el popular.

Defensa de la democracia y la Constitución con serenidad y argumentos. Lejos del ruido independentista y de las comparaciones gratuitas. https://t.co/81Iwvw0ZUZ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 21, 2023

Unas palabras con las que Feijóo no sólo apoya a los manifestantes, sino que contesta con un zasca al presidente del Gobierno. Y es que, Pedro Sánchez equiparó este jueves la protesta separatista que hubo en Barcelona contra la cumbre hispanofrancesa con la manifestación constitucionalista de hoy en Madrid contra su Ejecutivo.

Otra de las líderes políticas que decidió no acudir a la manifestación para no quitar protagonismo a la sociedad civil fue Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido quedarse en silencio y también apoyó la concentración y hoy ha compartido una imagen de la manifestación acompañada de este comentario: «Por España, la democracia y la Constitución».