Un ex socialista que se percibe «trans no binaria» denuncia a Lucía Etxebarria por llamarle «hombre»

El ex militante socialista Marcos Ventura Armas ha denunciado a la escritora Lucía Etxebarria por llamarle «hombre» cuando él se siente «persona trans no binaria». Unos hechos que, de acuerdo con la denuncia presentada en el Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Las Palmas de Gran Canaria y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, serían constitutivos de unos supuestos delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen.

El denunciante considera que Etxebarria, ganadora del Premio Nadal así como del Premio Planeta y autora tanto de novelas como de poesía, ensayos, obras de teatro y guiones, ha realizado una «intromisión ilegítima» en su derecho al honor «en relación con su identidad y expresión de género como persona no binaria».

En este punto de la denuncia, de unas 500 páginas, se pone de manifiesto que Etxebarria afirmó «falsamente» que Ventura se identifica como una «mujer trans» cuando, realmente, se identifica públicamente como «una persona no binaria». El denunciante, diagnosticado con disforia de género, rechaza que le traten en masculino porque «no es un pronombre que sienta como propio, y están invisibilizando mi realidad y tratándome como un hombre cis al usarlo».

Etxebarria ha criticado en sus redes sociales que no le permitan llamar «hombre» al denunciante, así como otras personas que se autoperciben como «mujeres trans», a pesar de «hayan nacido con pene y testículos y cromosomas XY y aunque nunca se hayan operado ni hermanado».

Empiezo hilo importante sobre las subvenciones que reciben estas cuatro personas a las que no me permiten llamar hombres, aunque hayan nacido con pene y testículos y cromosomas XY y aunque nunca se hayan operado ni hermanado. Hilo va https://t.co/eZEzM3D73b — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) May 12, 2022

«A la FELGTB pertenece también Marcos Ventura Armas que quiso denunciarme cuando equivocadamente afirmé que era un hombre. Porque es una joven trans no binaria. Tiene barba, pene y testículos pero no podemos llamarle hombre porque si no me quitan este perfil y me cae una multa», escribió la Etxebarria en mayo de 2022, anticipando la surrealista demanda que le ha llegado ahora y en la que no se ha presentado acto de conciliación, lo que le obligaría a presentarse en Las Palmas de Gran Canaria con abogado y procurador, lo que supone un desembolso económico notable.

Ventura también acusa a Etxebarria de haber lesionado su «prestigio profesional como activista» al afirmar en repetidas ocasiones y dar a entender que decía ser mujer trans para «recibir dinero público en las organizaciones en que desempeñaba cargos de representación».

Marcos Ventura es, según consta en la denuncia, «una persona trans no binaria que emplea los pronombres y el género gramatical femeninos para referirse a sí mismo». Militó durante 10 años en el PSOE, donde llegó a ser «Secretaria para Iberoamérica en la Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España» y lleva siendo activista LGTBI desde 2012 en diferentes asociaciones.

Lucía Etxebarria ha confirmado a este periódico que ha recibido la demanda y ha argumentado que cree en su derecho «a la libertad de expresión y de creencia» para criticar una ley, en referencia a Ley Trans, una normativa de la que está pública y firmemente en contra y en la que se ampara en parte la denuncia presentada por este ex militante socialista. «Hablamos de una persona activista que ha tenido cargos públicos a favor de esta ley. Confío en el sistema judicial y me presentaré al juicio por defender mi libertad de expresión y de creencia», ha agregado.