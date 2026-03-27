Errejón ratifica su querella contra Mouliaá por calumnias: «El tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio»

El ex portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, ha ratificado este viernes su querella contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y ha afirmado que «el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio». En este caso, ha acudido «a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder Mouilaá», y confiando en que «la verdad se tiene que abrir camino, sin espectáculos».

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid había citado a Errejón y a Mouliaá tras admitir la demanda que interpuso Errejón contra la actriz por decir que él «extorsionó» a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual.

El ex portavoz de Sumar ha entrado cerca de las 09:30 horas y acompañado por su abogada, recordando que hace un año acudió a esta sede judicial para declarar como investigado en esa causa por presunta agresión sexual y «defenderse», pero ahora lo hace para «poner un límite».

«Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá», ha dejado claro, tras explicar que en el último año «el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio», aunque más lentamente de lo que a él le gustaría.

Además, Errejón ha subrayado que «todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante, como todas las pruebas documentales», y que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso contra él por presunta agresión sexual «de manera inequívoca, rotunda y clara».

«Por lo demás, ustedes conocen mi decisión desde el principio, que es la decisión de no participar en posibles espectáculos y ceñirme a una convicción, la de que la verdad se tiene que abrir camino», ha dicho.

Por su parte, Elisa Mouliaá no ha acudido a los juzgados tras alegar en primer lugar que estaba de «baja médica» y luego, al denegarle el juez esa petición, alegar que su letrado no podía acudir porque se va a someter a una «intervención quirúrgica». La letrada de Errejón solicitó, ante esa petición de suspensión, que la examine un médico forense.