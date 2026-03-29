Una cascada de jubilaciones permitirá al nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Luis Santafé, renovar la cúpula policial en el próximo año y medio, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales. Santafé afronta la renovación de una treintena de puestos de la máxima categoría de la Policía antes de las próximas elecciones generales, entre los que hay numerosos comisarios principales, jefes superiores y un subdirector.

Se trata de puestos clave, ya que componen la Junta de Gobierno de la Policía. Por llegar todos sus actuales titulares a la edad de 65 años entre este año y el próximo, Santafé va a tener que proceder a una regeneración. Todos estos puestos son de libre designación, coloquialmente denominados a dedo. Aquellos donde escogen a la persona que consideran más idónea. Y la decisión corresponde al DAO.

Las dos plazas más importantes que tendrá que cubrir son la de comisario general de Policía Judicial y la de subdirector de Logística, ya que sus actuales titulares, Luis Fernando Pascual Grasa y Luis Carlos Espino, respectivamente, se jubilarán el próximo mes de noviembre.

A raíz de la jubilación del mando en cuestión, la División de Personal anuncia la vacante en una Orden General de la Policía Nacional, dando un plazo de 15 días a los interesados para solicitarla. Posteriormente, se resuelve lo antes posible, sin plazo establecido.

A ellas sólo pueden postularse peticionarios de la máxima categoría, y entre ellos el DAO tomará la decisión. Los mandos policiales están expectantes de ver los nombramientos de este nuevo DAO, ver cuál es el equipo que va a nombrar en los próximos 18 meses.

Cinco jefes superiores

Las renovaciones más inmediatas corresponden a tres jefaturas superiores de la Policía, entre las que se encuentra la vacante que el propio Santafé ha dejado en Baleares tras su nombramiento como DAO, a raíz de la dimisión del anterior, José Ángel González, Jota, por el escándalo de la violación de la que le acusa una subordinada.

El nuevo DAO celebrará el próximo viernes, 27 de marzo, una comida de despedida en la Jefatura Superior de Baleares, organizada por sus antiguos compañeros.

Las otras dos plazas son de la Jefatura Superior de Sevilla, que quedó vacante el pasado 5 de marzo tras la jubilación de Andrés Garrido, y la de jefe superior del País Vasco, ostentada actualmente por Jesús Herranz, quien se jubilará el próximo 7 de abril.

Previsiblemente, estas tres plazas se anunciarán en una única convocatoria en las próximas semanas. En total, este año quedarán vacantes cinco jefaturas superiores, ya que el próximo mes de agosto también se jubilarán el jefe superior de la Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, y el de La Rioja, Manuel Laguna.

Asimismo, este año cumplirán 65 años el jefe de seguridad privada, Manuel Yanguas; la comisaria jefe del Congreso de los Diputados, María Concepción Ramos del Olmo, o la propia jefa de seguridad de Moncloa, María Marcos, si bien en este último caso no tendría que ser relevada porque ostenta un cargo de directora general.

En el plano internacional también se jubilará el próximo mes de noviembre la consejera de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) en Bruselas, Antonia Mena.

Una veintena de jubilaciones en 2027

Para 2027 hay otra veintena de jubilaciones, entre las que destacan las actuales jefaturas superiores de Cataluña, Canarias, Extremadura y Navarra, entre otros puestos.

La trayectoria de José Luis Santafé como DAO previsiblemente será de un año o un año y medio, salvo que el próximo Gobierno lo ratifique en el puesto, cosa que, según los mandos policiales consultados, es «bastante improbable, sea el nuevo Ejecutivo del color que sea, pese al consenso que hay en la Policía con su nombramiento». Lo tildan de «muy válido».

Más frescura en la cúpula

Preguntados sobre si ven mejor que estos nombramientos recaigan sobre el nuevo DAO que sobre el antiguo, indican que creen que el actual va a afrontar «una renovación con mucha más frescura y con otras ideas».

Tienen «esperanza en que no haya línea continuista nombrando a la gente que venía de la antigua promoción de militares, denominada Promoción de Los botas, a la que pertenecía Jota».

«Santafé es un hombre mucho más joven, mucho más fresco, y viene de Ávila, no como Jota, que provenía del extinto cuerpo militar de la Policía Nacional y tiene otro perfil», señalan las fuentes consultadas.

En concreto, indican que el ex DAO José Ángel González «siempre favoreció en puestos de arriba a todos los que venían de ese extinto cuerpo militar». «Promocionó a todos Los botas, tanto de su promoción como de la anterior y posterior, porque al final son todos militares y comparten esa mentalidad», apuntan las citadas fuentes.

Santafé es el primer DAO que viene de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, de una promoción tras la unificación de ambos cuerpos en 1986, y esperan que nombre a mandos jóvenes y con una cierta trayectoria.

El presidente del sindicato de mandos SPP, Daniel López, ve con buenos ojos que la próxima cúpula se renueve con mandos policiales salidos de la Escuela de Ávila. Los mandos que integraban los dos cuerpos policiales que existían antes, el de la Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía –la antigua Policía secreta– pasarán todos a jubilarse en los próximos meses.

«Los compañeros salidos de la Escuela de Ávila vienen de la Policía moderna que se unificó en 1986 y tienen la mentalidad que requiere la Policía del siglo XXI», concluye Daniel López.