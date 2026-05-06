Bolaños y Albares compiten ante Sánchez por «colgarse la medalla» del apoyo del Papa a la regularización masiva

Los ministros de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se disputan a ojos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mérito de lograr un «apoyo» hipotético del Papa León XIV a la regularización masiva de inmigrantes durante su próxima visita a España, en el mes de junio. Ambos aspiran, según fuentes del Ejecutivo consultadas por OKDIARIO, a «colgarse la medalla» ante el jefe Sánchez.

Según estas mismas fuentes, en el Gobierno se da por hecho el «apoyo explícito» del Pontífice a la regularización masiva de inmigrantes que está en marcha y que concluirá el próximo 30 de junio. Precisamente, la visita del Papa se desarrollará entre los días 6 y 12 de junio.

En la agenda ofical prevista durante la estancia de León XIV en España se han incluido numerosas visitas tanto a puntos de llegada de cayucos y pateras, en Gran Canaria, como a un centro de acogida temporal de inmigrantes en situación irregular, en Tenerife, así como también a una parroquia en el barrio barcelonés de El Raval, lugar donde casi el 50% de la población es inmigrante.

De hecho, estas fuentes señalan que, si bien Bolaños llevaba la delantera a Albares en el concurso de méritos ante Pedro Sánchez, ha habido «movimientos de última hora» de Albares que le disputan la autoría de la ansiada «bendición» que esperan que León XIV dé a la regularización masiva de inmigrantes que está acometiendo el Gobierno.

Inicialmente, la visita se fraguó en el transcurso de las muchas conversaciones que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo con la Conferencia Episcopal Española, en el marco del acuerdo para resarcir a las víctimas de abusos por parte de miembros del colectivo eclesiástico. Pero la futura visita del sumo pontífice terminó de fraguarse el pasado mes de marzo, cuando Bolaños acompañó a los SS. MM. los Reyes Felipe VI y Letizia a su primera visita oficial al Vaticano.

De la autoría de las gestiones de Bolaños no tenían duda los miembros consultados hasta que, en los últimos días, el titular de Exteriores ha irrumpido, según comentan desde su entorno, en la elaboración de la agenda. A eso hay que añadir la audiencia «improvisada» que ha protagonizado José Manuel Albares con el Papa esta misma semana y en la que, según fuentes gubernamentales, el ministro «se ha estado trabajando» la aprobación del sumo pontífice a la regularización masiva de inmigrantes que tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular que defendió también la Iglesia Católica.

Cada cual, según aseguran sus compañeros de gabinete con alguna sonrisita irónica «se considera el artífice de ese apoyo que está por llegar» a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, pero que ambos ministros dan por hecho que llegará. Otros miembros del gabinete añaden que siguen con curiosidad esta especie de «competición» por ver quién hizo más por lograr esa «bendición «papal.