El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha advertido de las consecuencias «devastadoras» del «pago» que va a hacer el presidente Pedro Sánchez a sus socios independentistas catalanes y filoterroristas vascos, que en este se va a traducir en que todos los presos de ETA que han sido trasladados a Euskadi, «se les va a ver paseando por las calles».

«Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Ese es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar», ha alertado Aznar.

Aznar ha participado en un mitin electoral en Bilbao, junto el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, la candidata a la alcaldía de Bilbao Esther Martínez, y la candidata a diputada general, Raquel González, donde ha preguntado si «estamos dispuestos a pagar ese precio». «¿Queremos el conjunto de los españoles estar dispuestos a pagar ese precio?», ha cuestionado.

Según ha criticado, los pactos y las políticas que practica el Gobierno están en manos de «minorías extremistas», por lo que ha acusado al «partido de Sánchez» de dejar de ser un «baluarte constitucional» para convertirse en un «problema constitucional» para España.

Por ello, ha aseverado que «el único baluarte constitucional, el único baluarte democrático, el único baluarte de las libertades en España, le guste más a unos o le guste más a otros, se llama Partido Popular. El único que puede evitar esa decisión».

En esta dirección, ha pedido el voto el 28 de mayo y luego en diciembre, para obtener el Gobierno menos dependiente posible «y ese gobierno solamente puede ser del Partido Popular». «Hoy decir constitución, democracia y progreso en España significa decir Partido Popular y decir Alberto Núñez Feijóo», ha exclamado.

Para el ex presidente del Gobierno, durante todos estos años se han dedicado las minorías «extremistas» a intentar controlar las instituciones, «manosearlas e intentar debilitarlas».

«Un país es tanto más fuerte, cuanto más fuertes son sus instituciones, es tanto más competitivo, cuantas instituciones son más sólidas y representan a todos, por lo que tenemos que fortalecer la nación española y rearmar al Estado español, porque una democracia y una nación como España tiene derecho a defenderse si es atacada por los que intenta acabar con ella», ha manifestado.

Concierto económico

Por otra parte, José María Aznar ha hecho un diagnóstico de la situación económica y social del País Vasco, señalando que está en «declive» por las políticas que se practican en esta comunidad autónoma «desde el punto de vista nacionalista», al tiempo que se ha preguntado «cómo es posible que con un Concierto económico se paguen más impuestos en el País Vasco que en otras zonas de España, como Madrid».

Ante las comentarios de algunos que argumentan que Madrid tiene el beneficio de la capitalidad, ha respondido que «lo ha tenido desde hace 500 años, pero solamente hasta hace cinco años no ha conseguido ser la comunidad más desarrollada económicamente de España».

El histórico dirigente del PP ha achaco este éxito a que Madrid practica políticas «basadas en la libertad: en la libertad de emprender, de hacer iniciativas, en la libertad empresarial, en la libertad de crear, de innovar, de hablar, es todo eso lo que hace un país».

«Esa sociedad abierta -ha explicado- no te obliga a rotular de una manera determinada, un sitio determinado y que te multan si no pongas eso. O que te tengas que hablar en una lengua determinada porque, si no hablas en esa lengua determinada, te cierran el colegio o te multan también si no hablas en una lengua determinada». «No. Usted hable en la lengua que quiera, tenga la libertad de elegir, ponga el letrero que quiera, es igual. Antes que el negocio funcione», ha detallado.