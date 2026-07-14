El Ayuntamiento socialista de Parla ha adjudicado a dedo una vacante para un puesto nocturno para la Policía Judicial sin publicar la puntuación de los policías que presentaron su candidatura. Los candidatos conocieron la existencia de la vacante a través de un correo electrónico en el que no constaban requisitos necesarios para acceder a este puesto ofertado por el consistorio. Posteriormente, recibieron la notificación de que no habían sido seleccionados a través de un comunicado del Ayuntamiento.

El agente de Policía Local de Parla, Jorge Bravo, denuncia la adjudicación «arbitraria» y «subjetiva» de una plaza en el turno de noche en la unidad de Policía Judicial, después de que la Jefatura concediera el puesto a un policía recién incorporado al municipio y con menor antigüedad y experiencia. El denunciante sostiene que se le comunicó la vacante a través de un correo electrónico y que no especificaba los requisitos necesarios para optar a esta. La adjudicación de la plaza la conocieron a través de una notificación, que no reflejaba la puntuación que habían obtenido ni el puesto que habían obtenido. Solo se envió el nuevo nombramiento.

Según consta en la documentación consultada por OKDIARIO, el policía seleccionado es el menos preparado de los tres que se presentaron a esta plaza. Cuenta con la antigüedad «más baja de todos los policías locales de Parla», lo que le sitúa en el «último puesto de toda la plantilla». Es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Parla desde hace menos de un mes.

El policía que obtuvo la plaza es un agente recién incorporado a Parla y tiene escasa experiencia en el municipio. Únicamente trabajó en la unidad de policía judicial durante el tiempo que firmó como funcionario de carrera tras aprobar un proceso de movilidad a través del Ayuntamiento de Parla el 27 de abril de 2026, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO.

En el comunicado mediante el que se notifica la adjudicación de la plaza nocturna a los participantes en el proceso, el comisario principal Eduardo Fernández Tejero indica que los policías que quedaron excluidos: «carecen de especialización reciente en policía judicial de tráfico y atestados y, en especial, en la redacción de atestados».

El Ayuntamiento adjudica puestos a dedo

Una cuestión que denuncia el primer candidato, ya que defiende que: «He estado durante seis años haciendo atestados por delitos contra la seguridad vial en mi anterior destino, por lo que he desarrollado específicamente el trabajo de policía judicial durante mucho tiempo». Y añade: «Lo que argumentan es que no les consta que yo tenga experiencia y formación complementaria suficiente para estar en policía judicial», explica este policía a este periódico.

Y añade: «Saben perfectamente que tengo dos carreras: soy criminólogo, graduado en Derecho, y tengo el máster de Acceso a la Abogacía, entre otras titulaciones. Diría que es una buena formación para un componente de una unidad de Policía Judicial, y en cualquier caso es mucho más de lo que tiene el agente que ha resultado seleccionado».

«No ha habido una calificación objetiva, digamos, de este proceso para cubrir la plaza de policía judicial. No la ha habido, el jefe ha elegido y ha notificado la adjudicación», explica el denunciante.

Y añade: «A nosotros no nos dicen los requisitos para que nos presentemos. Simplemente nos informaron para que el que estuviera interesado se pudiera ofrecer. Ahora resulta que se resuelve en base a una supuesta formación en la que a mí me consta que yo tengo más que el otro candidato». El Tribunal Calificador habría tomado su decisión de una forma «legal pero arbitraria».

El comisario Eduardo Fernández Tejero, quien firma la adjudicación de la plaza en turno de noche, es el mismo mando policial que el pasado mes de abril presionó a los sindicatos para que retiraran del borrador del nuevo convenio el anexo al artículo 13 que permitía explícitamente los cambios de turno por motivos de conciliación familiar, tal y como publicó OKDIARIO.

«Durante todos estos meses, el Ayuntamiento de Parla ha afirmado que no era posible permitirme trabajar en el turno de noche porque no tengo la antigüedad suficiente», señala el agente, quien afirma que recurrirá esta decisión y seguirá luchando por obtener un cambio de turno que le permita cuidar a sus nueve hijos.