Andoni Ortuzar pide un cambio en la “bochornosa” situación del Congreso porque si no “el tren va a descarrilar”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha confiado en que la "bochornosa situación" del Congreso de los Diputados con "descalificaciones personales" y "pelea en el barro" cambie, porque si no, "la cosa no va a ir bien" y "el tren descarrilará". En este sentido, ha confiado en que "alguien" reconsidere su línea política porque si los números "son parecidos", el 29 de abril, día después de las elecciones, se irá "otra vez al lío".

En declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, Andoni Ortuzar ha asegurado que el último pleno de la legislatura en el Congreso de los Diputados, “fue un poco bochornoso”. A su juicio, “no todo vale, no se puede entrar en esa descalificación personal, a esa pelea en el barro, porque luego, con esos es con los que hay que hablar, dialogar e intentar tender puentes para aprobar leyes o constituir Gobiernos”, ha manifestado.

“En esa pelea de gallos o de carneros en la que se ha convertido el Congreso de los Diputados, no sé si va a ser posible el día 29 de abril. Da la impresión de que no va a haber mayorías, y si no va a haber mayorías, hará falta gente que dialogue e intente establecer una opción de Gobierno suficiente. Si no, ¿para qué van a haber servido las elecciones? ¿Vamos a estar igual el 29 que el 27?”, se ha preguntado.

Ortuzar ha confiado en “que esto cambie” porque “o alguien cambia el sentido de las agujas, o la cosa no va a ir bien; el tren va a descarrilar”.

El presidente del PNV ha asegurado que Pedro Sánchez “está cumpliendo” todo lo acordado por el PNV con Mariano Rajoy, mientras fue presidente del Gobierno. “Otra cosa es que vaya a un ritmo un poco más lento de lo que nos gustaría”, ha dicho.

No obstante, ha insistido en que, si hay tiempo para decretos, hay tiempo para transferencias. “A nosotros nos preocupa un poco la utilización de este instrumento, que debiera ser excepcional y se está convirtiendo en ordinario a la hora de gobernar en el Estado español”, ha afirmado, para recordar que “también lo hacía el Gobierno anterior, el de Mariano Rajoy”.

En su opinión, utilizar los decretos para gobernar “no es una buena práctica democrática” porque, posteriormente, “no se pueden establecer enmiendas, no hay participación política, es un trágala”. Ha destacado que, además, esta situación se produce a 15 días del inicio de una campaña electoral, con unos ánimos sociales encendidos, cuando todos estamos con la calculadora particular”.

“El Gobierno nos lleva un poco del rozal. No es buena práctica, por eso decimos: si tenéis tiempo para esto y nos pedís a nosotros que forcemos la máquina para esto, debierais hacer vosotros lo mismo en el desarrollo estatutario“, ha dicho. Ortuzar cree que sería “el mejor mensaje que se le puede mandar a esa derecha que quiera involucionar el Estado autonómico”.

“Hace diez días, en el Senado, se aprobó una moción para que no haya más desarrollo estatutario e el País Vasco. Me parece un escándalo tremendo que esto suceda y nadie ponga el grito en el cielo: los que defienden la ley, resulta que aprueban en el Senado que no se cumpla una ley que es el Estatuto de Autonomía”, ha lamentado. Por ello, ha insistido en que “la mejor normalidad, la mejor receta para parar a esa derecha, es seguir desarrollando el Estatuto”.

Difícil hablar

Ortuzar, que ha aclarado que el PNV es “un partido institucional” y una formación “de derechas” se ha mostrado convencido de que “con esta derecha que se está instalando en Madrid es muy difícil hablar porque no entiende la diferencia”.

“Nosotros no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Somos otros y se nos tiene que reconocer. Solo eso, no pedimos más, no pedimos que se nos dé la razón; aunque creemos que la tenemos”, ha señalado.

Ante los buenos resultados que les ofrecen las últimas encuestas -hasta seis escaños en el Congreso- ha destacado que, “lo más relevante” de los sondeos es que “la fotografía va a ser bastante parecida a la que tenemos hoy”.

“Si volvemos a tener unos números parecidos y además entra algún gallo más en el gallinero, porque puede haber la incorporación de algún partido que cacarea mucho, qué nos espera. ¿Otra vez el lío? Espero que haya alguien que reconsidere la línea política que está marcando”, ha deseado.