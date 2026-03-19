La alcaldesa cuyo marido fue pillado con coca en un puticlub adjudica 3,5 millones a un ex edil del PSOE

Purificación Sánchez, la alcaldesa socialista de Cantoria (Almería) cuyo marido Antonio Cerrillo Peña fue pillado con cocaína junto a un puticlub, adjudica 3.518.800,90 euros al ex concejal del PSOE Matías García Fernández.

La mujer del socialista de la coca ha hecho una adjudicación desde el Ayuntamiento de Cantoria plagada de sospechas. Se trata de un contrato para la prestación de servicio de ayudas a domicilio con personal cualificado que ha ido a parar a la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente.

El presidente de la mencionada asociación es Matías García Fernández, antiguo concejal del PSOE en Albox, un pueblo cercano a Cantoria. Fuentes de su entorno aseguran que es, además, amigo íntimo de la alcaldesa Purificación Sánchez y su asesor Antonio Cerrillo Peña.

Matías García Fernández se ha hecho ahora con un contrato millonario del Consistorio que controlan sus amigos y gracias a ellos tendrá trabajo. Su asociación ha colaborado en otros asuntos con el Ayuntamiento de Cantoria, pero es la primera vez que se adjudica un contrato millonario para ayudar a las personas con dependencia.

El adjudicatario fue imputado

Matías García Fernández se hizo conocido por su etapa como concejal socialista al participar en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albox (Almería) que otorgó un proyecto a un familiar de un concejal de dicha localidad y por el que fue imputado.

El caso se remonta a cuando el Ayuntamiento de Albox adjudicó la redacción de proyectos por más de 1,8 millones de euros a la empresa Alcaina Estudio de Ingeniería, S.L. La justicia investigó entonces la adjudicación del proyecto del Polígono Terdiguera, por el que el ayuntamiento pagó 46.374 euros a la empresa del yerno del teniente alcalde.

El contrato millonario

Pese a su pasado de imputado, la alcaldesa del socialista de la coca le ha adjudicado un nuevo contrato. Fue el día 14 de enero de 2026, a las 09:05 horas, cuando se constituyó la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas del Ayuntamiento (Caseta Municipal) para proceder a la apertura de los sobres y realizar la propuesta de adjudicación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Cantoria.

El contrato, registrado con el número de expediente 1462/2025, es de tipo servicios y tiene como objeto la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Dicho servicio se realiza preferentemente en el domicilio del usuario, a través de personal cualificado y supervisado.

Las actuaciones contempladas son de carácter preventivo, formativo y rehabilitador, orientadas a atender a personas y unidades de convivencia que tienen dificultades para permanecer o desenvolverse en su entorno habitual.

El importe base de licitación anual asciende a 703.760,18 euros, siendo el total para los tres años iniciales de 2.111.280,54 euros. Las posibles prórrogas de dos años (1+1) supondrían 1.407.520,36 euros, alcanzando un importe total máximo de 3.518.800,90 euros para los cinco años.

La duración inicial del contrato será de tres años, comenzando el 1 de marzo de 2026. Podrá prorrogarse en dos periodos adicionales de un año cada uno, lo que elevaría la duración máxima total del contrato a cinco años, incluidas las prórrogas.

Se fotografió con líderes del PSOE

Tal y como publicó OKDIARIO, Antonio Cerrillo, el marido de la alcaldesa que ha adjudicado este contrato, se fotografió con Félix Bolaños, María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo hizo en medio de la celebración del 15º congreso regional del PSOE de Andalucía en Armilla (Granada) al que asistieron destacados líderes socialistas. La primera plana de Ferraz se fotografió de forma sonriente con él pese a que tuvo que renunciar a su candidatura a la alcaldía en 2015 tras ser sorprendido por la Guardia Civil en las inmediaciones de un prostíbulo con una papelina de cocaína.