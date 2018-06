La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha respondido este domingo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que este tachase de “intolerables” unas palabras de la ‘popular’. “Si el terrorismo no rompió España, el separatismo tampoco le hará”, ha espetado.

Cospedal se ha expresado así después de que Torra le afease que se refiriese al independentismo en los siguientes términos: “Si ETA no consiguió acabar con España no van a conseguir acabar con ella ni Puigdemont ni Torra”.

“En la línea de los intolerables comentarios que recibimos como demócratas. Tanto el presidente Puigdemont como yo, solo queremos que se respete el derecho inalienable de los catalanes a su libre, pacífica y democrática autodeterminación. Y lo conseguiremos #RepublicaCatalana”, respondió el presidente catalán.

Cospedal, que aspira a liderar el PP, ha respondido a Torra a través de su cuenta de Twitter: “El president Torra acaba de arremeter contra mí por decir que si los ataques de ETA no acabaron con la nación española, tampoco lo conseguirán ni él ni Puigdemont. Me reafirmo señor Torra. Si el terrorismo no rompió España, el separatismo tampoco lo hará”.