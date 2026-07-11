Si un vecino instala una piscina en su terraza, la Ley de Propiedad Horizontal te protege y el artículo 7.1 te avala

La Ley de Propiedad Horizontal te protege y el artículo 7.1 te avala si tu vecino decide instalar una piscina en tu terraza. Un elemento que puede servir para refrescarse, pero cuidado, porque también podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser terrible. Estar pendientes de un cambio en la terraza del vecino no es algo habitual, sólo si corremos el riesgo de sufrir las consecuencias de este elemento que puede suponer la llegada de humedades o algún que otro inconveniente.

Es hora de saber qué podemos conseguir un extra de refuerzo a la hora de hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de este cambio que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa en cuanto a derechos se refiere. En nuestra propia casa tenemos una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con una Ley que nos permite proteger nuestra casa en unos días en los que estas piscinas pueden ser un riesgo para toda la comunidad.

Instala tu vecino una piscina en su terraza

La piscina en la terraza del vecino es un elemento que no está contemplado en el propio edificio. Es un plus que deberemos tener en consideración un cambio en la normativa que nos hace tener un poco de margen para poder evitar un desastre o convivir un poco mejor.

Antes de colocar una cantidad de peso significativa en la terraza, en este caso una piscina con agua que podría dañar la estructura de todo el edificio tocará empezar a pensar en algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará una novedad plena.

Estaremos pendientes de esta situación que, sin duda alguna, tendremos por delante y podría acabar siendo la que nos ayude a descubrir qué derechos tenemos como vecinos. La convivencia es fundamental, pero a veces hay pequeños roces o incidentes que se pueden gestionar de una manera diferente.

Las piscinas y las barbacoas pueden generar más de un conflicto, con la ayuda de una serie de elementos que pueden acabar siendo claves. Es hora de saber cómo podemos actuar de una manera diferente. Con un detalle que acabará marcando la diferencia.

La Ley de Propiedad Horizontal te protege y el artículo 7.1 te avala

Como vecino te avala la Ley de Propiedad Horizontal y te protege el artículo 7.1, un elemento esencial que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada. Son tiempos de poner en práctica algunos detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tal y como nos explican los expertos del Idealista: «El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dice que no se podrán acometer obras que afecten a la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exterior, o perjudique los derechos de otro propietario. Además, están prohibidas todas las actividades que sean dañinas para el edificio, prohibidas en los estatutos o, que sean ilegales, entre otras cuestiones».

Además nos dan algunos elementos que debemos tener en cuenta, antes de hacer cualquier paso que pueda perjudicar al propio edificio o a los vecinos:

Respetar las instalaciones y no alterar elementos arquitectónicos o servicios de la comunidad si ponen en juego la seguridad, la configuración o el estado exterior del edificio, o bien afecta negativamente los derechos de otros propietarios.

Conservar en buen estado el propio inmueble.

Contribuir, con arreglo a la cuota de participación, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización

No realizar actividades prohibidas que resulten dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilegales.

Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo.

Una piscina de estas que parecen inofensivas puede sufrir las consecuencias de un pinchazo o de un error que acabaría inundando el piso de abajo. Pero, cuidado, que también por el peso reiterado de cientos de kilos puede convertirse en un riesgo para la propia terraza y estructura del edificio.

Podremos conseguir un cambio que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en estos días en los que refrescarse quizás pasa por buscar una alternativa en las piscinas del propio edificio, en caso de que las tenga o del barrio, ciudad o municipio.

Es la manera más segura para la comunidad y el edificio, evitando más de un problema y una posible multa que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración en estos días que tenemos por delante.