Si tienes una vivienda en propiedad te llevaras un disgusto: el aviso más importante de Hacienda para ti

El aviso más importante de Hacienda para ti si tienes vivienda en propiedad, te dejará helado y afectará de lleno. Cada vez son menos los españoles que pueden permitirse una vivienda propia, los jóvenes viven en la precariedad de un mundo laboral que va cambiando por momentos. El alquiler es una opción más accesible para aquellos que tienen que hacer frente a las facturas del día a día. además del aviso de Hacienda que supondrá un disgusto para todos aquellos que tienen una vivienda en propiedad.

Este es el aviso más importante de Hacienda para ti si tienes una vivienda en propiedad

Hasta la fecha el hecho de tener una vivienda en propiedad suponía todo ventajas, pero ahora quizás no será así. Las ventajas de tener a tu nombre no son tan idílicas como parece. Disponer de dinero para ganar una hipoteca durante años y años supone un anclaje que puede hacernos pensar en toda la parte positiva a la que nos enfrentamos.

Las ventajas fiscales y el hecho de poder ganar algo de dinero al venderla desaparecen por momentos. Especialmente en estos tiempos en los que quizás no solo no ganemos, sino que nos tocará añadir algunos euros de más. Hacienda nos prepara para poder afrontar un periodo con el que las reglas vuelven a cambiar.

Cada vez que se compra o se recibe una propiedad se paga. Es una realidad que afecta a los españoles. Aunque sea de la propia familia y solo cambie de nombre, las ganancias patrimoniales cuentan. Esa propiedad familiar que se quiere vender quizás tenga los días contados o implique un cambio en la forma de pagar impuestos.

Por un lado, debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a un pago del IRPF que puede quedarse en nada, siempre y cuando se invierta el dinero ganado en una primera vivienda. Es decir que sea la única en la que viva la familia, algo que nos deja fuera si queremos una segunda vivienda o darles a estos ahorros una segunda vida.

Solo hay una excepción que hará que no tengamos que pagar si somos mayores de 65 años y las ventas no supera los 250.000 euros. En ese caso, si tienes una vivienda en propiedad y la vendes, no tienes por qué comprarte una segunda vivienda, sino que puedes no pagar miles de euros de impuestos.