El auge de las grandes tecnológicas estadounidenses ha hecho que el mercado bursátil de Estados Unidos eclipse a los de otros países. Varias de las grandes empresas estadounidenses, como Nvidia, Apple o Alphabet, tienen cada una un valor individual comparable o superior al valor total de los mercados bursátiles de otros países, como Reino Unido o Japón.

Como resultado, los inversores de todo el mundo están acostumbrados a tener una elevada exposición a Estados Unidos. Si basaran sus carteras en un índice bursátil global como el MSCI World, el 70% de su cartera estaría invertido en acciones estadounidenses (a finales de abril de 2026).

Sin embargo, aunque el mercado bursátil estadounidense es, de lejos, el más grande del mundo, no siempre genera las mayores rentabilidades. En este sentido, el equipo de renta variable global de Schroders señala que los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros y pueden no repetirse.

Aunque las grandes gestoras siguen viendo atractivo en la renta variable estadounidense, cada vez son más las que recomiendan ampliar el foco geográfico. Los expertos mantienen una posición sobreponderada en la bolsa de EEUU, pero dirigen la mirada hacia los mercados emergentes, que consideran favorecidos por la fortaleza del sector tecnológico en Asia, la recuperación manufacturera y el potencial de un dólar más débil.

En ese contexto, las divisas latinoamericanas también están captando el interés de los inversores. Según Ebury, el recrudecimiento del conflicto en Irán apenas ha alterado el comportamiento de las monedas de la región, que continúan moviéndose en rangos relativamente estables a pesar del repunte del petróleo.

Los expertos señalan que los últimos datos de inflación publicados en Latinoamérica apuntan a una moderación en las presiones inflacionarias. A pesar del repunte sufrido en la última semana, el precio del Brent ha caído un 30% desde sus máximos de este año.

Colombia lidera el rally

Dentro de la región, el gran protagonista es el peso colombiano, que acumula una apreciación cercana al 14% en lo que va de año. Según Ebury, detrás de este comportamiento confluyen varios factores: el giro político tras la victoria de De la Espriella, unas expectativas de tipos de interés más elevados y el reciente repunte del precio del petróleo.

La firma considera que la inflación de junio refuerza la postura restrictiva del Banco de la República (BanRep), por lo que mantiene su previsión de nuevas subidas de tipos antes de que termine el año. Una visión que también comparten otras entidades.

En este sentido, BBVA Research espera que el peso siga mostrando fortaleza a corto plazo, apoyado en una política monetaria restrictiva. Dentro de BBVA, LatAm Strategy considera que los últimos datos de inflación respaldan una postura más dura del banco central colombiano, mientras que Morgan Stanley mantiene una visión positiva para Latinoamérica en su conjunto gracias a la mejora de los flujos hacia mercados emergentes y a un entorno de dólar más débil.

En el resto de la región, el comportamiento es más desigual. En Brasil, el real avanzó ligeramente impulsado por el repunte del petróleo y otras materias primas, mientras que la moderación inesperada de la inflación volvió a abrir la puerta a un último recorte de tipos antes de final de año.

En Chile, por el contrario, la inflación sorprendió al alza al situarse en el 4,3% en junio, lo que ha llevado al mercado a descartar prácticamente nuevas bajadas de tipos en los próximos meses. Aun así, Ebury considera que la inflación subyacente sigue relativamente controlada y mantiene una visión constructiva para la economía chilena.

Tono de estabilidad en México y Perú

En México, la sorpresa llegó por el lado contrario. La inflación se moderó más de lo esperado y tanto la tasa general como la subyacente permanecen dentro del rango de tolerancia de Banxico, lo que refuerza la expectativa de mantener los tipos de interés sin cambios durante un periodo prolongado.

Mientras, en Perú, la continuidad de Julio Velarde al frente del banco central fue recibida con optimismo por los mercados. La autoridad monetaria mantuvo los tipos de interés y reiteró que el actual repunte de la inflación será transitorio, por lo que los expertos no prevén cambios significativos en su política monetaria durante el resto del año.

En conjunto, ambas casas de análisis ponen de relieve que, más allá del protagonismo de Estados Unidos, los inversores encuentran oportunidades en otras geografías, tanto en los mercados de renta variable como en el comportamiento de las divisas y las políticas monetarias de economías emergentes.