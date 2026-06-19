Precio de la luz hoy, viernes 19 de junio, por horas: ¿cuándo es más barata?

Este viernes 19 de junio, el precio medio al que se encuentra la electricidad en el mercado se sitúa en los 85,28 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, cuándo apagar la televisión o encender el aire acondicionado.

Unos datos que reflejan una continuación del descenso de los precios durante este último tramo de semana. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?