Precio de la luz hoy, viernes 19 de junio, por horas: ¿cuándo es más barata?
Si quieres ahorrar en tu factura de la luz debes tener en cuenta las horas donde la luz se abarata
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Este viernes 19 de junio, el precio medio al que se encuentra la electricidad en el mercado se sitúa en los 85,28 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, cuándo apagar la televisión o encender el aire acondicionado.
Unos datos que reflejan una continuación del descenso de los precios durante este último tramo de semana. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes.
¿Cuándo será más barata la luz hoy?
Conocer qué horas serán las más baratas y las que más cueste la luz será clave para optimizar el consumo eléctrico en nuestro hogar. Aunque el precio medio continúa a la baja, la diferencia entre los tramos más económicos y los de mayor costo supera los 120 euros/MWh, por lo que estructurar el uso de los electrodomésticos puede suponer una diferencia sustancial en la factura.
La jornada vivirá su tramo de menor costo entre las 13:00 y las 14:00 horas, con un mínimo de 1,35 euros/MWh. Esta franja es, con diferencia, la más óptima para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche eléctrico con un coste prácticamente de risa.
Por el contrario, una vez entrada la noche será cuando la luz experimente un fortísimo repunte en el precio. A partir de las 18:00 horas los precios se disparan, superando los 100 euros una vez pasadas las 19:00 horas. El periodo más caro, sin embargo, lo encontramos entre las 22:00 y las 23:00 horas, con un precio de 148,47 euros/MWh, el pico de precio más alto. Se recomienda evitar el uso intensivo de los electrodomésticos durante dicho tramo para minimizar el impacto en la factura.
Desglose del precio de la luz por horas hoy
- -00:00-01:00: 123,95 euros
- -01:00-02:00: 119,65 euros
- -02:00-03:00: 120,64 euros
- -03:00-04:00: 119,98 euros
- -04:00-05:00: 119,98 euros
- -05:00-06:00: 120,52 euros
- -06:00-07:00: 125,15 euros
- -07:00-08:00: 122,33 euros
- -08:00-09:00: 104,10 euros
- -09:00-10:00: 72,55 euros
- -10:00-11:00: 37,99 euros
- -11:00-12:00: 25,90 euros
- -12:00-13:00: 4,52 euros
- -13:00-14:00: 1,35 euros
- -14:00-15:00: 1,46 euros
- -15:00-16:00: 2,32 euros
- -16:00-17:00: 23,23 euros
- -17:00-18:00: 61,14 euros
- -18:00-19:00: 77,89 euros
- -19:00-20:00: 107,63 euros
- -20:00-21:00: 128,65 euros
- -21:00-22:00: 142,22 euros
- -22:00-23:00: 148,47 euros
- -23:00-24:00: 135,21 euros