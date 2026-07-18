El precio del petróleo prolonga su escalada y acumula una revalorización cercana al 16% en la última semana, impulsado por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el temor del mercado a posibles interrupciones del suministro de crudo desde Oriente Próximo.

El barril de Brent, de referencia en Europa, se sitúa en el entorno de los 88 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, supera los 82 dólares. Los operadores siguen incorporando una creciente prima de riesgo geopolítico ante la posibilidad de que la escalada del conflicto afecte al tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

La última gran subida se produjo el viernes, cuando el Brent llegó a repuntar cerca de un 4% después de que Irán reivindicara un ataque contra una base militar estadounidense en Qatar en respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní. El WTI también registró un avance cercano al 4% durante la sesión.

Escalada de la tensión

Irán reivindicó el viernes un ataque contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, asegurando que ha destruido «varios aviones estratégicos de repostaje», como forma de responder a «los recientes crímenes estadounidenses».

«Durante este ataque, el sistema de radares de largo alcanza y varios aviones estratégicos de repostaje han sido totalmente destruidos, mientras que varios más han sufrido daños graves», ha manifestado la Guardia Revolucionaria de Irán, antes de agregar que «el Ejército de Estados Unidos y los que acogen sus bases en la región deben saber que cruzar líneas rojas y atacar a la población e infraestructura (en Irán) tendrá consecuencias muy graves».

Por otro lado, las autoridades iraníes han elevado a cerca de 40 los muertos y a más de 400 los heridos por los ataques ejecutados durante los últimos días por Estados Unidos. Al menos ocho de estas víctimas mortales perdieron la vida durante la noche de este jueves por intervención del Ejército estadounidense en el sur del país asiático.

Los recientes ataques contra Irán han alcanzado decenas de puntos de su geografía, entre ellos, el que más vidas se ha cobrado ha tenido lugar en el condado de Jamir, en la provincia de Fars, apenas separada del litoral del golfo Pérsico, donde han sido bombardeados al menos seis puentes de la zona.

La escalada de tensión parece enfriar las negociaciones para alcanzar una paz definitiva, a pesar de la firma del memorando de entendimiento entre ambas partes hace alrededor de un mes.

FMI alerta de las consecuencias

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió recientemente que el flujo de petróleo mundial podría tardar entre dos y tres meses en volver a una relativa normalidad, una vez el estrecho de Ormuz quede abierto a la navegación de buques, al tiempo que el tráfico por el enclave estratégico continúa estancado ante las las nuevas tensiones.

«Una preocupación a más largo plazo es que las interrupciones prolongadas de la producción podrían provocar pérdidas permanentes de producción, sobre todo en aquellos casos donde escasea la financiación necesaria para reactivar los pozos», ha advertido el organismo internacional en la última entrada de su blog.