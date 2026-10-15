OKDIARIO coloca a Alcobendas en el centro de la inversión empresarial con un gran evento en la ciudad

El próximo martes 27 de octubre OKDIARIO celebrará en el Centro de Arte Alcobendas un encuentro informativo en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, con el objetivo de poner en valor el municipio como un entorno atractivo para la implantación de empresas, la inversión y el desarrollo empresarial.

El evento comenzará poco después de las 11 de la mañana y contará con una apertura editorial a cargo de Eduardo Inda, director de OKDIARIO. Tras su intervención, la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, llevará a cabo la apertura institucional y más tarde tendrá lugar una intervención institucional a cargo de la vicepresidenta de CEPYME, Laly Escudero.

Durante la jornada también se celebrará una mesa de debate sobre la ciudad madrileña como «Un ecosistema para crecer» compuesta por presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital, Baihas Baghdadi; por el vicepresidente de asesoría jurídica, compliance y asuntos públicos en Samsung Electronics Iberia, Guillermo Damiá Díaz-Plaja y por Francisco Ramírez, director general en Data4 Group España. El foro estará moderado por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

Por último, la jornada se cerrará con la intervención de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM y vicepresidente primero de la CEOE.

Alcobendas ya ha acogido en otras ocasiones encuentros enfocados en el crecimiento empresarial y las nuevas oportunidades para emprendedores y empresas.

De hecho, el Summit Alcobendas, impulsado por el Ayuntamiento del municipio madrileño ya ha reunido a emprendedores, startups, empresas, inversores y agentes del ecosistema para analizar tendencias de futuro, automatización, ventas, financiación y crecimiento empresarial.

Con dicho evento, el consistorio ya facilitó herramientas y aportó conocimientos aplicable a proyectos con diferentes niveles de madurez, desde personas que están desarrollando sus primeras iniciativas empresariales hasta startups y pymes que buscan mejorar su operativa, ampliar mercado, automatizar procesos o acceder a financiación.