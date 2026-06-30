La moneda de 2 euros por la que están pagando 1.000: busca bien porque la podrías tener en tu cartera

Las monedas son un método de pago cada vez menos utilizado por las personas debido a la modernización de las nuevas tecnologías. Por ello, las personas que todavía optan por su uso quizá tienen en su cartera una moneda de dos euros que podría venderse en el mercado por cientos, o miles de euros. Un ejemplar fabricado en 2018 por la Fábrica de la Moneda monegasca, que conmemoró ese año el 250 aniversario del nacimiento del escultor François Joseph Bosio. Por ello, se realizó una tirada de 16.000 monedas pensadas para coleccionistas.

¿Cómo es la moneda?

El ejemplar está destinado al coleccionismo principalmente. Además, posee un acabado especial, con un fondo espejo y el diseño en color blanco mate. De hecho, es una moneda como cualquier otra de dos euros, pero en su caso es una pieza bimetálica con el núcleo de níquel y un peso de 8,5 gramos. En la cara nacional de la moneda se muestra a François Joseph Bosio y su obra ‘La Ninfa Salmacis’ con la inscripción MONACO encima. En el caso de la parte inferior, aparece el nombre del escultor y debajo su fecha de nacimiento, el año 1768, y la de la creación de la moneda, 2018. La otra cara de la moneda es exactamente igual al resto.

Su valor actual

En un primer momento, esta moneda de dos euros se vendería por 120 euros, pero actualmente su precio es superior. En portales de venta por Internet y tiendas especializadas en numismática llegan a alcanzar los 1.000 euros, pudiendo bajar hasta cifras que se encuentran en torno a los 600 y 750 euros en algunos casos. Además, en Ebay pueden encontrarse algunas de estas piezas por precios que oscilan entre los 399 y los 1.000 euros.

Esta moneda ya contaba con un valor superior a esos dos euros en su momento. Además, se vendía sólo es un estuche numerado a un precio de 120 euros. Por eso, hay que prestar una atención especial a la plataforma que se vaya a vender, ya que su valor puede llegar a ser menor o mayor. del que se desea.