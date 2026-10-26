Francia lleva semanas en el punto de mira. La situación de inestabilidad que se vive tanto en el seno de su gobierno como en sus calles ha trascendido el ámbito nacional para adquirir una dimensión europea y global.

El miedo al contagio es algo latente, y más cuando la rentabilidad del bono francés a diez años ha alcanzado el 5,11%, su nivel más alto desde 2002. Por su parte, la prima de riesgo frente a Alemania ha escalado hasta los 173,58 puntos básicos, máximos desde 2011. En España, la prima de riesgo española también ha subido, hasta los 71 puntos básicos, aunque permanece muy por debajo de la francesa.

El riesgo para España, por tanto, no consiste necesariamente en sufrir una crisis fiscal similar a la francesa, sino en que los mercados empiecen a exigir una mayor rentabilidad por financiar a otros países europeos. Ese es el escenario que plantea Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, quien advierte de que el contagio existe, aunque por ahora los inversores siguen distinguiendo entre ambas economías.

La diferencia, explica Vega, está en los fundamentos económicos. Francia combina un déficit público elevado, una deuda que ronda el 119% del PIB y un bloqueo político que dificulta aprobar medidas de ajuste. España también mantiene un endeudamiento considerable, pero cuenta con perspectivas de crecimiento más favorables y una trayectoria de reducción de la deuda pública en relación con el PIB.

A juicio del experto, mientras se mantengan esas diferencias, España debería soportar mejor las turbulencias. El problema surgiría si los inversores dejaran de analizar cada país individualmente y comenzaran a reducir de forma generalizada su exposición a la deuda europea. En ese caso, España podría pagar más por financiarse aunque el origen de la crisis estuviera al otro lado de los Pirineos.

Señales de alarma

Para detectar si el contagio se intensifica, Vega señala varios indicadores, aunque destaca uno por encima del resto: la prima de riesgo española frente al bono alemán a diez años. Una ampliación sostenida de ese diferencial, sin un deterioro equivalente de los fundamentos económicos españoles, indicaría que el mercado empieza a penalizar también la deuda nacional.

También será importante vigilar la distancia entre los bonos franceses y españoles. Si Francia continúa pagando más por financiarse y la brecha aumenta, los inversores seguirán diferenciando ambos riesgos. Si, por el contrario, el diferencial se estrecha porque aumenta la rentabilidad exigida a España, sería una señal más preocupante.

Las subastas del Tesoro ofrecen otra referencia. En la celebrada el 15 de octubre, el bono español a tres años se adjudicó a un tipo marginal del 3,315%, frente al 3,085% de la subasta anterior. Sin embargo, la demanda duplicó el importe adjudicado, es decir, España paga más por financiarse, pero sigue encontrando compradores.

La banca, la primera víctima francesa

Ante este panorama, la banca española podría verse afectada tanto por una pérdida de valor de sus carteras de bonos como por el encarecimiento de su propia financiación en los mercados.

Santander mantiene, según las cifras aportadas por el experto, unos 9.000 millones de euros en bonos franceses; CaixaBank, alrededor de 8.400 millones, y BBVA, cerca de 3.900 millones. Vega considera que el impacto directo sería inicialmente limitado en comparación con sus carteras de deuda pública, aunque recuerda que las consecuencias contables dependen de cómo estén clasificados esos títulos.

El riesgo aumentaría si la presión alcanzara con fuerza a la deuda española, dado que las entidades nacionales tienen una exposición mucho mayor a los bonos soberanos del país. Una caída de su valor podría presionar los balances bancarios y reactivar el vínculo entre el riesgo del Estado y el de sus entidades financieras.

Además, si los bancos tuvieran que pagar más para captar financiación, parte de ese sobrecoste podría trasladarse a empresas y hogares mediante intereses más altos, mayores exigencias de garantías o condiciones de crédito más restrictivas. Vega advierte que las pymes y los clientes con menor capacidad financiera serían especialmente sensibles. El experto recuerda que la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España ya había reflejado un endurecimiento de la oferta de crédito en el segundo trimestre de 2026, antes del agravamiento más reciente de las tensiones francesas.

El posible impacto no se limita a los bancos ni a las compañías con una gran presencia comercial en Francia. Vega subraya que el contagio financiero puede llegar antes que el comercial: un encarecimiento generalizado del capital puede afectar a empresas españolas aunque sus ventas en el mercado francés sean reducidas.

Entre las cotizadas que conviene vigilar, cita a Colonial y Merlin Properties, en el sector inmobiliario; Cellnex, en infraestructuras de telecomunicaciones, y Acciona, por sus necesidades de inversión. Todas pueden ser sensibles a un aumento del coste de la financiación, aunque el impacto dependerá de su liquidez, su calendario de vencimientos, su capacidad para generar caja y la proporción de deuda a tipo fijo.

Colonial presenta además una exposición directa a Francia por su cartera de activos en París. En los demás casos, el principal canal sería el coste del capital y la financiación de nuevos proyectos o de deuda que deba refinanciarse.

Cuánto va a durar la crisis

La fragmentación política y las dificultades para consolidar las cuentas públicas pueden tener consecuencias más allá de Francia. Vega considera que el riesgo para España puede ser coyuntural, pero dejará efectos duraderos si las empresas se ven obligadas a refinanciar deuda a tipos más altos o a retrasar inversiones y contrataciones por unas condiciones de crédito más restrictivas.

La señal decisiva será comprobar si el encarecimiento de la deuda española se mantiene y se traslada a los costes de financiación de bancos y empresas. España conserva, por ahora, una prima de riesgo inferior a la francesa y una demanda sólida en sus subastas. Pero, como advierte el experto de Roams, esa diferencia no está garantizada si la desconfianza deja de concentrarse en Francia y se extiende al conjunto de la eurozona.