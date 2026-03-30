La Ley Laboral lo avala: tienes un permiso de 5 días en 2026 y no lo estás utilizando

Tienes un permiso de 5 días en 2026 que quizás no estás utilizando, la Ley laboral lo avala. Estamos viviendo una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, hasta el momento no descubríamos con algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Trabajar es algo que deberemos hacer durante mucho tiempo con algunos días en los que realmente necesitamos desconectar del todo.

Cuando nos enfrentamos a una novedad que llega de la Ley que estará presente en 2026, de tal forma que tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna nos ayudará a obtener lo que necesitamos. Nos espera un cambio en la manera de poder estar 5 días al lado de las personas que más lo necesitan de nuestra familia. Estas utilizando unos días que quizás no sabes que tienes libres, mientras inviertes días de vacaciones que no son los que corresponden. La Ley laboral lo avala y nos permite descubrir este permiso de 5 días que este 2026 pondremos en práctica.

Lo avala la Ley Laboral

Hay una Ley Laboral que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo clave. Por lo que, esta norma lo que hace es proteger al trabajador y hacerlo de tal forma que le ayuda en los momentos más complicados.

Los días que empleamos de vacaciones, no sólo son un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Existen permisos que quizás desconocemos, se han ido incorporando poco a poco y pueden servirnos para obtener este tipo de elementos.

Lo avala una norma que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cualquier pequeño detalle puede ser clave. Es hora de tener en mente una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales y que realmente cada elemento puede ser clave. Un elemento que puede acabar siendo lo que nos hará saber lo que realmente puede acabar siendo necesario.

La Ley nos da este permiso que puede darnos hasta 5 días en caso de que un familiar este en una situación delicada. Por lo que, deberemos conocer bien esta norma que puede cambiarlo todo.

Tienes un permiso de 5 días en 2026 y no lo estás utilizando

No estás utilizando este permiso de 5 días que en 2026 se ha ampliado para que puedas estar al lado de tus seres queridos. Dependiendo del parentesco y con un familiar hospitalizado, puedes descubrir que estás ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser clave, para estar al lado de los tuyos sin perder ni un euro.

ABA Abogadas desde su blog, nos explican un poco más este permiso que tiene como finalidad que podamos acompañar a nuestros familiares ingresados en un hospital:

1.- Se trata de días hábiles y no naturales, por tanto, no computan en el mismo ni los sábados, domingos ni festivos, tal y como ya había señalado previamente la Audiencia Nacional en su sentencia de 25 de enero de 2024.

2.- El texto convencional no indica que el permiso sea de “hasta cinco días”, sino de cinco días, ni más ni menos, y no hace diferencia alguna en función de la gravedad de lo sucedido. Por tanto, no existe la posibilidad de reducir el permiso a conveniencia de la empresa alegando mayor o menor gravedad de la situación del familiar.

3.- La empresa no puede limitar la duración del permiso con carácter anticipado aventurando un uso indebido o fraudulento por parte del trabajador.

En todo caso, podrá pedir a posteriori al trabajador que acredite el motivo por el que solicitó y disfrutó del permiso.

4.- La empresa no puede exigir condiciones o requisitos distintos de los previstos en el precepto, ni mediante convenio colectivo se pueden establecer condiciones que restrinjan lo legalmente previsto.

5.- Cuando el alta hospitalaria se produce antes de los cinco días de disfrute del permiso, ello no da lugar a la finalización del permiso, porque se entiende que la persona necesita reposo en su domicilio tras el accidente, intervención u hospitalización.

6.- No obstante, si lo que hay es un alta médica sin indicación de reposo domiciliario, entonces el permiso si finalizaría coincidiendo con el alta médica del familiar.

7.-Por último, aclara que no se trata de un permiso limitado a un número concreto ni máximo al año, sino que la persona trabajadora tendrá derecho a tantos permisos retribuidos como situaciones existentes que den lugar al mismo. Dichas situaciones son las expresamente recogidas en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores, a las que hemos hecho referencia al inicio del presente artículo.