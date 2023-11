«Esta semana me han escrito unos inversores de un país latinoamericano que estaban buscando inmuebles en España para invertir para decirme que lo deje, que pare, que congelan las operaciones en el país por el riesgo político que hay ahora en España». Así de contundente se pronuncia un intermediario inmobiliario a este diario sobre la situación que se ha creado en el sector tras el resultado electoral del 23 de julio y la reciente investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas catalanes.

Este intermediario, que pide mantener el anonimato, ha sufrido en sus carnes ya varios mensajes similares de inversores que congelan operaciones desde el 23 de julio, cuando el resultado electoral dio la posibilidad a Sánchez de formar gobierno pactando con independentistas catalanes y vascos, además de con Sumar.

«Lo que temían se ha producido. Primero me llamaron unos inversores españoles con los que estábamos trabajando para comprar unos terrenos en Valdebebas -al norte de Madrid- por 15 millones de euros», explica. «Estábamos ya en la fase de due diligence, muy avanzado todo. Pero tras el resultado electoral se echaron para atrás por el riesgo político de los pactos de Sánchez. Así me lo dijeron», recuerda.

Posteriormente, fueron unos inversores colombianos los que tomaron la decisión de congelar sus inversiones en España. «Estaban buscando un edificio en la zona prime de Madrid para comprarlo y rehabilitarlo. Estaban dispuestos a invertir hasta 20 millones de euros. Pero me llamaron para decirme lo mismo: que lo frenara todo porque no iban a invertir en España. Habían decidido irse con sus millones a Miami e invertir allí», explica.

Y la tercera ha sido la citada de los mexicanos. La inseguridad jurídica ha sido clave para que dieran marcha atrás y paralizaran la búsqueda de inmuebles para comprar. «Estaban dispuestos a invertir entre 10 y 20 millones de euros en edificios y terrenos. Lo han frenado todo», señala.

Inversores: inseguridad jurídica

Pero no es sólo este intermediario el que ha visto frenadas sus operaciones. «En mi caso han sido unos inversores guatemaltecos, dispuestos a comprar inmuebles por más de 10 millones de euros, y me han dicho hace unos días que lo pare, que no van a invertir de momento en España hasta que vean cómo se desarrolla todo», explica otro agente de sector.

«Estamos todos igual. Se han parado muchas operaciones de inversores latinoamericanos que huyen de allí por la inseguridad jurídica de sus gobiernos y querían venir aquí y ahora se encuentran con la amenaza de la misma inseguridad jurídica en España», advierten estas fuentes.

El freno de las inversiones extranjeras supone un problema para cualquier economía. La española se encuentra en estos momentos en una situación delicada, según la Comisión Europea, que ha pedido al Gobierno un plan de consolidación fiscal creíble. La previsión de las principales instituciones es que el PIB nacional crezca por debajo del 2% que prevé el Ejecutivo.