Hochtief, la filial alemana de ACS, se estrena en el DAX

Hochtief, filial alemana del Grupo ACS, entra este lunes en el índice alemán DAX, con lo que pasará a formar parte de las 40 principales empresas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

La incorporación al principal índice bursátil de Alemania se produce tras la última revisión del índice realizada por Deutsche Börse, según anunció ACS a principios del mes de junio.

La constructora destaca que este hito es «el resultado de décadas de compromiso, liderazgo y una ejecución sobresaliente», además de aumentar la visibilidad del grupo en los mercados de capitales.

Hochtief continúa expandiéndose en el ámbito de las infraestructuras civiles

Por su parte, el consejero delegado del Grupo ACS y de Hochtief, Juan Santamaría, ha expresado que esto refleja «un claro enfoque en los mercados adecuados, además de «una ejecución disciplinada» y «la capacidad de resistencia necesaria» para seguir mejorando su forma de operar.

«La demanda de inversión está creciendo, y nuestra presencia en América del Norte, Australia, Asia y Europa nos proporciona una sólida plataforma para cumplir con los objetivos», remarcó en sus redes sociales.

Hochtief continúa expandiéndose en el ámbito de las infraestructuras civiles y urbanas, así como en infraestructuras digitales e inteligencia artificial, minerales críticos, defensa y energía, incluida la nuclear, según apuntó la firma en un comunicado.