El fondo Brookfield acusado de impulsar un polígono industrial en Madrid ‘robando’ 150.000 m2 de zonas verdes

El poderoso fondo canadiense Brookfield ha chocado en la localidad de Valdemoro (Madrid) con su particular David, la Asociación por el Desarrollo Sostenible de Valdemoro. Esta asociación ha enviado cartas a una veintena de organismos públicos de la Comunidad de Madrid y de la Administración central denunciando que el polígono industrial de 608.000 metros cuadrados que está impulsando Brookfield en la ciudad madrileña es irregular porque incluye casi 150.000 metros cuadrados de zonas protegidas.

«Se ha alterado el aprovechamiento urbanístico del proyecto, incluyendo zonas verdes, espacios libres y vías pecuarias, lo que aumenta la rentabilidad del proyecto para el promotor, Brookfield», explican fuentes jurídicas de la asociación.

El gigante Brookfield quiere levantar un polígono industrial en Valdemoro de 608.000 metros cuadrados que contará con 22 naves, un silo logístico, zona de restauración y una electrolinera. Está a las afueras de la ciudad, pero pegado al núcleo de Valdemoro.

Este proyecto ha sido aprobado ya por el ayuntamiento de Valdemoro (PP) dentro del Plan Parcial de Ordenación del Sector I-4 Ermita de Santiago. Sin embargo, aún tiene que pasar el visto bueno de las autoridades comunitarias y de la Administración central, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Tajo.

«Es imprescindible que estos organismos se pronuncien y den su visto bueno al proyecto para que quede totalmente aprobado. Por eso hemos enviado una carta denunciando, entre otras cosas, que el proyecto de Brookfield, a través de la sociedad Logistic Services, tiene irregularidades urbanísticas porque incluye el uso logístico de zonas verdes, espacios libres y vías pecuarias», señalan fuentes jurídicas de la asociación.

«De los 608.000 metros cuadrados que tiene el proyecto original, calculamos que unos 150.000 metros cuadrados están en zonas protegidas. La superficie para el polígono debería ser de 461.301 metros cuadrados. No entendemos cómo el ayuntamiento ha aprobado esto, pero si las autoridades comunitarias lo aprueban, presentaremos un recurso contencioso y el proyecto acabará en papel mojado, como ha acabado el de Alma Meco», explica.

En efecto, el pasado 12 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el proyecto logístico del Corredor del Henares, conocido como Alma Meco, que iba a levantar ocho macronaves en una zona rica agrícola que el juzgado ha reconocido como no urbanizable. «Es el mismo caso y, si no dan marcha atrás, pensamos que acabará igual», señalan desde la asociación.

Además, la carta enviada a los organismos autonómicos y nacionales por la asociación incluye también otra irregularidad, referida a la depuración de las aguas residuales. «Han propuesto ir en contra del Plan General de Valdemoro y un Plan Parcial no puede ir en contra del Plan General», destacan las fuentes jurídicas denunciantes.

Por eso, uno de los organismos a los que se ha enviado la carta-denuncia es el Canal de Isabel II. También la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Medio Ambiente e Interior regional y Transición Energética, entre otros, hasta un total de 19.